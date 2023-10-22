Врачи рассказали, что помогает от "офисных" болей в спине
По информации "МедикФорум" ежегодно во всем мире умирает 5,3 миллиона человек из-за того, что они слишком много сидят. Поэтому вот несколько рекомендаций от врачей:
Если у вас напряжена спина в офисе, эти четыре упражнения могут быстро помочь: они расслабляют мышцы и расслабляют ткани,
1. Пусть ваши плечи кружатся
Положите кончики пальцев на плечи и нарисуйте локтями большие круги в воздухе. На вдохе поднимите руки вперед и вверх, а на выдохе отведите их далеко назад.
2. Растяжка сидя
Сидя, скрестите левую ногу с правой и положите правую руку на внешнюю сторону левого колена. Свободно повесьте левую руку на спинку сиденья. Теперь потяните левое колено вправо и поверните верхнюю часть тела и голову к левой руке. Удерживайте несколько секунд, затем поменяйте сторону.
3. Растяните все один раз
Встаньте прямо и поочередно тянитесь к потолку обеими руками, как будто собираете яблоки. Это растягивает вашу спину. Чтобы увеличить его, можно встать на подушечки пальцев ног.
4. Откройте сундук
В этом упражнении вы стоите прямо и поднимаете руки под углом. Теперь одновременно отведите обе руки назад. Удерживая это положение несколько секунд, снова вытяните руки вперед и повторите все.
"Если вы хотите еще больше усилить эффект, вы можете оставить одну руку висеть, а другую прижать к дверному косяку в только что упомянутом положении".
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