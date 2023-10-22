Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников рассказал, чем может быть опасно похудение к Новому году, сообщает Zakon.kz.

По его словам, похудение в короткие сроки к Новому году может обернуться серьезными проблемами с обменом веществ. К примеру, для человека, имеющего избыточную массу тела, нормально терять от 500 г до 1 кг в месяц. При таком варианте похудения вес не возвращается, так как механизмы обмена веществ остаются незадействованными и неизменными.







"То есть незначительный дефицит калорий и увеличение физической активности не создает эффекта рикошета по обмену веществ. Когда же в попытке быстро похудеть калорийность сильно занижается, то включается механизм замедления обмена веществ, масса не теряется. Нарушить обмен веществ таким образом достаточно легко", – пояснил эксперт "Ленте.ру".

Он пояснил, что после быстрого похудения вес вернется вновь и, скорее всего, будет иметь тенденцию к увеличению.

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