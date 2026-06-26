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Фастфуд оказался опаснее, чем считалось

картошка, бургер, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 12:42 Фото: pixabay
Фастфуд истощает нервную систему и повышает риск депрессии. Об этом Zakon.kz рассказала доцент кафедры диетологии университета "Росбиотех" Анастасия Лебедева.

Она указала на научные исследования, которые показали прямую связь: люди, часто питающиеся фастфудом, имеют на 42% более высокий риск развития депрессии.

"Еда, призванная дать быстрое удовольствие, в долгосрочной перспективе истощает ресурсы нервной системы", – уточнила в разговоре с ТАСС диетолог.

Регулярное употребление фастфуда, по мнению Лебедевой, не только влияет на набор веса, но и сказывается на химических мозговых процессах.

"Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара нарушают баланс омега-3 и омега-6 жирных кислот. Преобладание омега-6, которыми богаты масла для жарки, провоцирует системное воспаление в организме".Анастасия Лебедева

Мы все знаем, что фастфуд манит своими сочетаниями вкусов, а высокое содержание сахара, жира и соли, так называемая "точка блаженства", стимулирует центры удовольствия в мозге. Именно это приводит к изменению химических процессов и дофаминовых рецепторов.

"Со временем для получения того же уровня удовольствия требуется все больше стимулов, что заставляет человека съедать огромные порции", – заключила Лебедева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее специалист поделилась рецептом, как победить привычку ночных перекусов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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