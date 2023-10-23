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Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь Фото: pixabay
Эксперты рассказали, почему лучше не заряжать телефон в течение ночи, сообщает Zakon.kz

Как объяснил доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий из Австралии Ритеш Чу, Daily Mail современные смартфоны полностью заряжаются от 30 минут до двух часов, а если поставить телефон на зарядку на более долгий срок, то можно повредить аккумулятор.

По словам специалиста, литий-ионные аккумуляторы, которые питают современные смартфоны, начинают химически разлагаться в результате долгого и неправильного процесса подзарядки. И со временем батарея телефона изнашивается.

Также важно следить, чтобы уровень заряда не падал ниже 20%, чтобы продлить срок службы гаджета.

Ранее эксперты рассказали, как снизить расход заряда смартфона.

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