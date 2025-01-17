Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Большинство владельцев сотовых телефонов для удобства оставляют его заряжаться на всю ночь. Этого делать категорически нельзя. Так как, когда заряд достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, что повышает температуру аккумулятора и ускоряет его износ, сообщает Zakon.kz.

Литий-ионным батареям, которыми оснащены современные смартфоны, достаточно примерно двух часов для полного заряда, уточняет глава отдела крупнейшей компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, Наталья Голицына.

По ее словам, если держать устройство на зарядке всю ночь, фактически оно будет непрерывно находиться под током около трех-четырех месяцев в году.

Это, как отмечено в публикации издания РИА Новости, ускоряет деградацию аккумулятора, поскольку литий-ионные элементы не требуют постоянного максимального заряда и плохо переносят высокое напряжение.

Кроме того, не стоит ждать, пока заряд телефона упадет до 0%.

"Оптимально подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда снижается до 35–40%. Это связано с тем, что полные разряды изнашивают аккумулятор быстрее, чем частичные". Наталья Голицына

Есть еще одна рекомендация от специалисты. Чтобы дольше сохранить емкость батареи, важно также следить за температурой корпуса и не допускать перегрева.

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