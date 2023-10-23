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Специалисты рассказали о правильных школьных перекусах

Специалисты рассказали о правильных школьных перекусах Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" напомнили, что питание школьника должно быть сбалансированным и в этом свою роль играют необходимые перекусы, которые содержат медленные углеводы, белки, жиры и клетчатку, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, медленные углеводы перевариваются и усваиваются организмом медленно, постепенно высвобождая энергию. Они содержат много клетчатки и питательных веществ.

Хорошим вариантом таких углеводов является хлеб. Зерновой, ржаной или лаваш из цельнозерновой муки. Хлеб из обычной очищенной пшеничной муки особой пользы не несет.

Источником белка могут быть:

  • отварное или запеченное мясо;
  • яйцо;
  • творог;
  • молоко и кисломолочные продукты.

Жиры содержатся в:

  • орехах;
  • оливках;
  • авокадо;
  • мягких сырах (моцарелла, адыгейский).

Ну и конечно же фрукты и овощи

Роспотребнадзор не рекомендует, чтобы детские перекусы содержали:

  • колбасы;
  • кремовые кондитерские изделия;
  • шоколад;
  • вафли;
  • сладкую газировку.

Ранее медики рассказали, чего не должно быть в детском рационе.

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