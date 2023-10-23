Специалисты рассказали о правильных школьных перекусах

В "Роспотребнадзоре" напомнили, что питание школьника должно быть сбалансированным и в этом свою роль играют необходимые перекусы, которые содержат медленные углеводы, белки, жиры и клетчатку, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, медленные углеводы перевариваются и усваиваются организмом медленно, постепенно высвобождая энергию. Они содержат много клетчатки и питательных веществ.

Хорошим вариантом таких углеводов является хлеб. Зерновой, ржаной или лаваш из цельнозерновой муки. Хлеб из обычной очищенной пшеничной муки особой пользы не несет.

Источником белка могут быть:

отварное или запеченное мясо;

яйцо;

творог;

молоко и кисломолочные продукты.

Жиры содержатся в:

орехах;

оливках;

авокадо;

мягких сырах (моцарелла, адыгейский).

Ну и конечно же фрукты и овощи

Роспотребнадзор не рекомендует, чтобы детские перекусы содержали:

колбасы;

кремовые кондитерские изделия;

шоколад;

вафли;

сладкую газировку.

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