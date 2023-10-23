Специалисты рассказали о правильных школьных перекусах
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В "Роспотребнадзоре" напомнили, что питание школьника должно быть сбалансированным и в этом свою роль играют необходимые перекусы, которые содержат медленные углеводы, белки, жиры и клетчатку, сообщает Zakon.kz
Как отметили в ведомстве, медленные углеводы перевариваются и усваиваются организмом медленно, постепенно высвобождая энергию. Они содержат много клетчатки и питательных веществ.
Хорошим вариантом таких углеводов является хлеб. Зерновой, ржаной или лаваш из цельнозерновой муки. Хлеб из обычной очищенной пшеничной муки особой пользы не несет.
Источником белка могут быть:
- отварное или запеченное мясо;
- яйцо;
- творог;
- молоко и кисломолочные продукты.
Жиры содержатся в:
- орехах;
- оливках;
- авокадо;
- мягких сырах (моцарелла, адыгейский).
Ну и конечно же фрукты и овощи
Роспотребнадзор не рекомендует, чтобы детские перекусы содержали:
- колбасы;
- кремовые кондитерские изделия;
- шоколад;
- вафли;
- сладкую газировку.
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