Специалисты рассказали, насколько на самом деле полезны супы

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В "Роспотребнадзоре" напомнили, что супы – это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов, сообщает Zakon.kz

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