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Специалисты рассказали, насколько на самом деле полезны супы

Специалисты рассказали, насколько на самом деле полезны супы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 05:14 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" напомнили, что супы – это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов, сообщает Zakon.kz

Как отметили эксперты насколько будет полезен суп, зависит от способа приготовления и от того, какие продукты вы выберете.

Полезные свойства супов:

  • быстрая усвояемость;
  • согревающие свойства;
  • нормализация артериального давления;
  • быстрое утоление голода;
  • улучшение самочувствия и общего тонуса;
  • восстановление баланса жидкости.

Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, при приготовлении супов "Роспотребнадзор" рекомендует:

  • варить супы на втором бульоне;
  • снимать жир;
  • солить, как только вода начала закипать;
  • использовать специи и различные травы;
  • варить на слабом огне, не накрывая крышкой.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты помогают обуздать аппетит.

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