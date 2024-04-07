Специалисты рассказали, насколько на самом деле полезны супы
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В "Роспотребнадзоре" напомнили, что супы – это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов, сообщает Zakon.kz
Как отметили эксперты насколько будет полезен суп, зависит от способа приготовления и от того, какие продукты вы выберете.
Полезные свойства супов:
- быстрая усвояемость;
- согревающие свойства;
- нормализация артериального давления;
- быстрое утоление голода;
- улучшение самочувствия и общего тонуса;
- восстановление баланса жидкости.
Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, при приготовлении супов "Роспотребнадзор" рекомендует:
- варить супы на втором бульоне;
- снимать жир;
- солить, как только вода начала закипать;
- использовать специи и различные травы;
- варить на слабом огне, не накрывая крышкой.
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