Способы зонирования пространства квартиры-студии

Разделить небольшую по площади квартиру-студию на зоны бывает непросто, поскольку нужно найти место для кухни, спальни, зоны отдыха и даже рабочего кабинета. Zakon.kz рассказывает, как организовать пространство, если у вас небольшая квартира.

Квартира-студия – нестандартный вариант помещения, который чаще всего выбирают пары без детей, творческие натуры. Для семьи с ребенком такой вариант планировки не самый удачный, но и в этом случае реально создать комфорт.

Зонирование при помощи отделочных материалов

Выделить функциональные зоны в квартире-студии с помощью отделочных материалов будет значительно проще, если рассмотреть такую возможность уже на этапе проектирования и строительства. Разделить пространство можно за счет отделки стен, использования нестандартных приемов оформления потолка.

Напольные покрытия. Хорошо подойдут для зонирования студии напольные покрытия разных текстур, расцветок или уровней. Эффект такого приема, разумеется, будет лишь визуальным, об изолированных друг от друга помещениях речь в данном случае не идет. Но разными видами напольных покрытий вполне можно обозначить, где заканчивается зона отдыха и начинается кухня.

К примеру, кухню нередко ограничивают порожками, чтобы грязь не распространялась по всему помещению. С помощью немаркой плитки однотонного цвета в прихожей можно выделить место, где снимать обувь. Ковер, хоть и не является напольным покрытием, тоже подойдет для зонирования: его можно уложить под диваном и журнальным столиком, обозначив таким образом зону отдыха.

Оформление стен. Наиболее очевидный выбор при отделке стен кухни – фартук из плитки или керамогранита. Такая отделка легко очищается от жирных пятен, делает кухонный гарнитур завершенным и выделяет на фоне других функциональных зон.

Для зонирования маленькой квартиры можно использовать декоративную штукатурку, обои и другие фактурные покрытия. Так, если большая часть стен помещения окрашена однотонной краской, в спальне будет уместной отделка деревянными панелями или, например, кирпичной кладкой.

Оформление потолков. Зонировать помещение можно разными способами. К примеру, над кухней хорошо смотрится ПВХ-полотно, над жилой частью – гипсокартон. Потолок при этом может быть как одно-, так и многоуровневым. А применение определенных схем размещения светильников также поможет отделить кухню от зоны отдыха.

Разделение зон при помощи мебели

Мягкая мебель. Зону отдыха достаточно просторной студии можно отделить диваном. Если квартира небольшая, потребуется что-то менее громоздкое. Мягкие пуфики, кресла и прочее используются в этом случае в качестве перегородок, ограничивающих доступ в соседнюю зону. Одновременно с их помощью можно создать акцент в интерьере, например, выбрав яркую обивку или разместив на диване несколько цветных подушек и пледов.

Фото: freepik

Шкафы, тумбочки и стеллажи. Открытый стеллаж между смежными частями комнаты – стандартный способ зонирования студии. Он не затеняет помещение и может использоваться для хранения книг, элементов декора.



Не менее успешно для разграничения функциональных зон применяются шкафы, тумбочки и даже журнальные столики.

Барная стойка. Границу между зонами можно обозначить любой мебелью, но особенно удобна для этой цели барная стойка. В условиях ограниченного пространства она также может служить дополнительной рабочей поверхностью или обеденным столом.

Фото: freepik

Ширмы, двери. Раздвижные двери-перегородки способны отделить часть квартиры, превратив ее в отдельную комнату. Такие конструкции делают из гипсокартона, стекла, пластика.



Установка ширмы – практичный и элегантный способ зонирования квартиры-студии. При необходимости конструкцию можно легко собрать и освободить пространство.

Зонирование при помощи освещения

Визуально разделить внутреннее пространство квартиры-студии можно с помощью искусственного света. Для этого в каждой части помещения используют светильники разных типов: отдельные зоны подсвечивают люстрами, торшерами, бра, софитами.

Фото: freepik

Для зонирования даже подойдет настольная лампа, установленная в нише окна или на журнальном столике. Дизайнеры нередко используют несколько уровней освещения: верхний – основной, средний – вспомогательный, и нижний – в качестве декоративной подсветки. При этом с помощью среднего света – напольных светильников или встроенного освещения – можно отделить область для чтения или рабочую зону на кухне. Подсветку над кухонной столешницей обычно монтируют в нижней части верхних шкафов гарнитура.



Вертикальное зонирование

Способ вертикального зонирования подходит для квартир-студий с высокими потолками – от 3 метров. Идея состоит в том, что одна или несколько зон перемещается на верхний ярус.

Использование двухъярусной мебели. Это может быть кровать с рабочей зоной внизу – практичный и бюджетный вариант обустройства студии. Также нижний ярус может использоваться как место отдыха. Пока ребенок маленький, сверху можно устроить его спальную зону, а снизу – спальное место родителей.

Создание подиумов. Несколько более сложный, но эффектный вариант – подиум для кровати или полок с вещами. Монтаж такой конструкции выполняют до начала отделочных работ. На втором ярусе можно уложить матрас или поставить кровать без ножек. Чтобы сделать ступеньки лестницы, ведущей на верхний ярус, более функциональными, в них размещают ящики или полки для книг.

Разделить студию на зоны можно и менее традиционными способами, например, с помощью комнатных растений. Массивные цветы в больших напольных горшках могут занимать слишком много места, поэтому для зонирования чаще используют растения средних и мелких размеров. Из вьющихся культур получается полноценная зеленая ширма. На роль домашнего вьюна хорошо подходят сциндапсус, циссус и хедера.

Используемые методы позволят вам зрительно выделить функциональные зоны, не нарушая дизайнерского единства и гармонии пространства.