Психолог назвала помещение в квартире, где чаще всего происходят ссоры

Психолог Соня Диас заявила о том, что кухня – самая конфликтная зона в квартире, сообщает Zakon.kz.

В интервью El Economista она отметила, что именно здесь чаще всего вспыхивают ссоры между домочадцами, и на это есть веские причины.

По словам Диас, кухня обычно ассоциируется с беспорядком, а визуальный хаос повышает уровень кортизола, гормона стресса. Кроме того, именно на кухне люди сталкиваются с голодом, который вызывает снижение уровня глюкозы в крови и влияет на работу мозга.

"Это точка пересечения усталости, домашних обязанностей, стресса и физического истощения", – поясняет специалист.

В такой обстановке даже безобидное замечание может восприниматься как нападение, особенно если человек спешит, раздражен и мечтает просто лечь на диван.

Именно сочетание этих факторов, по словам Диас, делает кухню идеальной "точкой кипения" в любой квартире.

