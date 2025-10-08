#АЭС в Казахстане
Советы

Психолог назвала помещение в квартире, где чаще всего происходят ссоры

кухня-место скандалов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 20:05 Фото: freepik
Психолог Соня Диас заявила о том, что кухня – самая конфликтная зона в квартире, сообщает Zakon.kz.

В интервью El Economista она отметила, что именно здесь чаще всего вспыхивают ссоры между домочадцами, и на это есть веские причины.

По словам Диас, кухня обычно ассоциируется с беспорядком, а визуальный хаос повышает уровень кортизола, гормона стресса. Кроме того, именно на кухне люди сталкиваются с голодом, который вызывает снижение уровня глюкозы в крови и влияет на работу мозга.

"Это точка пересечения усталости, домашних обязанностей, стресса и физического истощения", – поясняет специалист.

В такой обстановке даже безобидное замечание может восприниматься как нападение, особенно если человек спешит, раздражен и мечтает просто лечь на диван.

Именно сочетание этих факторов, по словам Диас, делает кухню идеальной "точкой кипения" в любой квартире.

Ранее мы сообщали, почему теплые отношения с мамой могут навредить ребенку.

Асель Аукешева
