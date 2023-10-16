Организация рабочего пространства школьника: советы для родителей

Для учебы школьнику нужно организовать собственное рабочее место. Опытные педагоги и дизайнеры рекомендуют учитывать при этом целый ряд критериев, которые сводят к минимуму вред физическому и эмоциональному здоровью ребенка. Zakon.kz поделится такими рекомендациями.

Общие рекомендации

Выбор места. Важно сразу постараться разделить зоны обучения и игр, развлечений. Из первой лучше убрать все отвлекающие элементы: игрушки, лишние гаджеты и т.д. Это поможет быстрее сосредоточиться и не отвлекаться в процессе обучения или выполнения домашних заданий. Если стол поставить возле стены, над ним удобно расположатся полки с учебниками, необходимыми пособиями, подставки с канцтоварами и др.

Освещение. Значение имеет как естественное, так и искусственное. В дневное время приоритетно первое. Стол лучше поставить в непосредственной близости от окна, но так, чтобы прямые лучи не слепили ребенка. Запомните: левше нужно, чтобы свет падал справа, а правше – наоборот.

Эргономика. Рабочая зона школьника должна быть достаточно просторной. Лучше, если у ребенка под рукой находятся все необходимые для учебы предметы. Но захламлять стол не нужно - позаботьтесь о специальных местах для хранения учебников и тетрадей.

Выбор мебели

Стол, соответствующий росту своего юного хозяина. Визуально это определяется так: когда школьник сидит, его грудная клетка должна быть выше от столешницы на 1–2 см. Если нет возможности проверить, специалисты рекомендуют исходить из следующего. При росте ребенка до 1,2 м можно купить стол высотой около 50–52 см. Другие соотношения: 1,2–1,5 м – 52–61 см. Оптимальная ширина столешницы – около метра. Чтобы школьнику было удобно писать, рисовать, чертить, делать поделки и др., лучше предпочесть модель со столешницей, меняющей угол наклона. Практичное решение – стол-трансформер. Его конструкция позволяет "расти" вместе с ребенком. Одного изделия будет достаточно для длительного комфортного использования.

Стул. От его выбора во многом зависит правильность формирования осанки. Перед покупкой важно убедиться, что при посадке колени школьника образуют прямой угол, а ступни полностью стоят на полу. Если стул приобретается вместе со столом, следует сразу измерить расстояние от сиденья до столешницы. Оптимальный показатель – 20–30 см. Кроме классических (надежные, долговечные, но без возможности проведения регулировок) моделей, предлагаются компьютерные кресла на колесиках. В них обычно изменяется положение спинки, настраивается высота. В некоторых изделиях имеются подножки.

Полки или стеллаж. Первые фиксируются на стене. Их удобно разместить над столом или в непосредственной близости от него.

Тумба с полками или ящиками. К некоторым письменным столам предлагаются подобные дополнительные конструкции. Есть стационарные или выкатные (на колесиках). Плюс тумб – наличие дверок. Вещи внутри меньше пылятся, и можно хранить любые предметы: они останутся незаметными для окружающих.

Доска. Может быть металлической, магнитной, пластиковой, пробковой. Используется для ведения записей или фиксации расписания, географических карт и т.д.

Полезные аксессуары

Разнообразные полезные мелочи делают рабочее пространство школьника максимально функциональным. Аксессуары подбирают с учетом возраста, специфики образовательного процесса, личных пожеланий. Чаще всего в перечень необходимых вещей включают: