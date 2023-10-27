Топ профессий для работы на удаленке

Работа в удаленном режиме продолжает набирать популярность во всем мире. Исследования, проведенные компанией Upwork в 2023 году, показали, что более 70% организаций в мире имеют в штате удаленных сотрудников. Zakon.kz расскажет, какие направления больше всего подходят для такого формата.

Как узнать, какие профессии востребованы

Разобраться в степени востребованности профессий, допускающих дистанционную работу, помогают мировые рейтинги и исследования аналитических агентств, проводимые в разных странах мира. Отслеживать актуальные вакансии в Казахстане удобно с помощью специализированных сервисов по поиску работы. Например, ежегодно растет число предложений с "удаленкой", публикуемых на сайте HeadHunter Казахстан.

Что важно, от претендентов не всегда требуется фундаментальное образование. Руководителей больше интересуют способность быстро адаптироваться к часто меняющимся условиям, характерным для сферы, опыт реализации схожих проектов и профессиональные навыки, необходимые в данный момент.

Популярные профессии для удаленки

IT-разработчик. Специалисты в области разработки IT-продуктов могут иметь достаточно широкий круг обязанностей. Они занимаются созданием и оптимизацией веб-сайтов, разработкой мобильных приложений, игр, различного софта. В частности, фронтенд-разработчик отвечает за то, чтобы пользовательский интерфейс был удобным и привлекательным, а сайты и приложения стабильно работали на разных устройствах. Сотрудник тестирует и отлаживает работу ресурсов, устраняет ошибки. Среди стандартных требований – знание языка разметки HTML, таблиц стилей CSS, языка JavaScript, различных фреймворков, CMS, библиотек.

Рекрутер. Любой руководитель хотел бы видеть в штате сотрудников, соответствующих требованиям компании как в профессиональном, так и в личностном отношении. Подбором именно таких специалистов занимается рекрутер. Он проводит собеседования, изучает резюме и определяет, кто из претендентов больше других достоин вакансии. Рекрутеры нередко оказывают аутсорсинг-услуги, позволяющие компаниям экономить на штате. Однако в этом случае придется быстро разбираться со спецификой бизнеса нанимателя.

QA-инженер. Аббревиатура QA в наименовании этой профессии означает Quality Assurance – обеспечение качества. Специалист этого профиля обеспечивает контроль качества продукта с момента возникновения идеи до ее реализации. То есть, если тестировщик проверяет работу уже готового или почти готового продукта, то QA-инженер контролирует процесс на протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения. Претендент на должность QA-инженера должен хорошо разбираться в процессах разработки, владеть разными инструментами тестирования, быть достаточно коммуникабельным. Проверка осуществляется вручную (выполняя все действия с помощью мыши и клавиатуры) или автоматически, используя специальные фреймворки. К слову, автоматизация процесса тестирования позволяет экономить деньги и время на проверку.

Бухгалтер. Большинство предприятий разных сфер деятельности сталкивается с необходимостью вести бухгалтерский и налоговый учет, сдавать обязательную отчетность. Руководитель чувствует себя гораздо спокойнее и увереннее, если в штате имеется опытный бухгалтер. Важно, чтобы этот специалист был внимательным, пунктуальным, ответственным, хорошо ориентировался в законодательстве в области бухучета и налогов, уверенно владел специализированными бухгалтерскими программами (включая продукты 1С) и справочно-правовыми системами типа "КонсультантПлюс".

Графический дизайнер. Должен иметь художественные способности и знать, как работают технологии создания рекламы, логотипов, изображений, видео. Впрочем, для успешной работы в сфере графического дизайна требуются не только профессиональные навыки и определенный багаж знаний – необходимы креатив, умение работать с большим валом информации, самодисциплина, знание трендов и внимательность к пожеланиям клиента. Графический дизайнер, как правило, работает в тесном сотрудничестве с арт-директорами, фотографами, иллюстраторами, копирайтерами.

SEO-специалист и копирайтер. SEO-специалист занимается доработкой, развитием и продвижением сайтов. Главная цель "сеошника" – присутствие сайта в топе выдачи поисковых систем и стабильный рост посещаемости ресурса. Достичь этой цели удается за счет внутренней и внешней оптимизации. В рамках внутренней оптимизации специалист анализирует цели и задачи бизнеса, изучает конкурентов, составляет семантическое ядро, разрабатывает структуру сайта, формирует стратегию продвижения. Под внешней деятельностью понимают работу с другими площадками: добавление карточек компании на геосервисы ("Яндекс.Карты", Google Maps и др.), увеличение числа обратных ссылок.

Копирайтер же занят написанием текстов, способных создать определенный имидж компании, повысить конверсию, увеличить продажи.

Системный администратор. Системный администратор может потребоваться любой компании, сотрудники которой работают на компьютерах. Специалист устанавливает, настраивает и обеспечивает бесперебойную работу приложений, сайтов, локальной сети и всего софта. Работая в офисе, сисадмин, как правило, отвечает также за оборудование и сетевые подключения. На удаленке это чаще всего специалист по компьютерной безопасности, DevOps-инженер или сотрудник отдела технической поддержки. Системный администратор должен оперативно устранять поломки и уметь предупреждать их.

Менеджер по продажам. Эта профессия входит в число самых востребованных на удаленке. Менеджер по продажам привлекает клиентов: формирует клиентскую базу, отправляет письма, звонит потенциальным заказчикам и покупателям, посещает бизнес-мероприятия. Требуемые умения: определять потребности потенциальных клиентов, презентовать продукцию, составлять и отправлять коммерческие предложения, работать с возражениями. Помимо этого, сотрудник готовит документацию, подписывает договоры, занимается развитием клиентов – продлением контрактов, продажей сопутствующих товаров, заключением следующих сделок. Доходы специалиста зависят прежде всего от объемов продаж.

Маркетолог. Главная задача – разработка стратегии продвижения товаров и услуг, способной повысить объемы продаж и увеличить доходы компании. Маркетолог исследует потребительский рынок, следит за трендами, участвует в проведении рекламных кампаний. В идеале имеет четкое представление о том, насколько товар или услуга востребованы на рынке. В трудовые обязанности входят составление портрета целевой аудитории, управление ценообразованием, развитие коммуникаций (формирование стиля общения компании со своей аудиторией), анализ данных об эффективности внедренных решений. От соискателя требуется знать основы маркетинга, бюджетирования и планирования, понимать, как работает контекстная и таргетированная реклама.

Работники (операторы) колл-центров. На этой позиции придется много общаться с людьми. Оператор принимает звонки и при необходимости сам обзванивает клиентов. Крайне желательно обладать четкой дикцией, грамотной речью и навыками делового общения.