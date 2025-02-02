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Мир

В американской компании отменили удаленку и потребовали всем вернуться в офис

Работа, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 05:05 Фото: pixabay
В одном из крупнейших в мире производителей вычислительной техники американской компании Dell потребовали абсолютно всех сотрудников вернуться в офис с 3 марта, отменяя удаленный и гибридный графики работы, сообщает Zakon.kz.

В последний день января сотрудникам компании на рабочую почту пришло письмо от генерального директора Майкла Деллса требованием ходить в офис пять дней в неделю без исключений, пишет Busines Insider.

"Это очередное подтверждение, что удаленка продолжает копать себе могилу", – говорится в публикации.

Крупнейшие корпорации не хотят видеть сотрудников в зумах и насильно заставляют слезть с иглы домашнего комфорта. Компания написала в разделе часто задаваемых вопросов, что "все будущие должности будут наниматься в определенном офисе Dell и больше не будут предлагаться как удаленные".

"Мы обнаружили, что среди всех технологий в мире нет ничего быстрее скорости человеческого взаимодействия. Разговор в 30 секунд может заменить переписку по электронной почте, которая длится часами или даже днями", – сказал Майкл Делл сотрудникам.

И все же сотрудникам, проживающим далеко от офисов Dell, будет разрешено продолжать работать удаленно. При этом они не будут иметь права на повышение оплаты труда без одобрения трех высших руководителей компании: старшего вице-президента, старшего должностного лица и главного операционного директора.

"Надеемся, ваши боссы не сильно любят читать новости и поддерживать глобальные тренды", – посмеялись в комментариях над пока еще удаленщиками из других компаний.

А 81-летний вьетнамский фермер Тай Нгок рассказал врачам, что живет без сна последние 60 лет и этим самым поставил их в тупик.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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