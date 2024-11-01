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Продукты, провоцирующие появление прыщей, перечислила косметолог

Продукты, провоцирующие появление прыщей, перечислила косметолог, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:14 Фото: freepik
Российский врач-косметолог Анастасия Костенко заявила, что на сегодняшний день выделяют три основных класса продуктов, ухудшающих течение акне и провоцирующих появление новых очагов воспаления на коже, сообщает Zakon.kz.

К ним, по ее словам, относятся:

  • продукты с высоким гликемическим индексом;
  • коровье молоко;
  • насыщенные жирные кислоты;
  • трансжиры.

В беседе с "Лентой.ру" Костенко объяснила, что употребление продуктов и напитков с высоким гликемическим индексом приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, из-за этого организму приходится вырабатывать больше инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1). Это, в свою очередь, усиливает выработку кожного сала, вследствие чего и образуются прыщи.

К таким продуктам, по мнению врача, относятся белый хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, кукурузные хлопья, картофельные чипсы, белый картофель, сладкие напитки, белый рис.

Также косметолог отметила, что усугубляет течение акне коровье молоко. Оно содержит гормоны роста и анаболические стероиды, увеличивает выработку ИФР-1, которые воздействуют на сальную железу. Из-за этого происходит активное деление клеток протоков сальных желез, что приводит к закупорке пор, увеличивается выработка кожного сала, и воспаление усиливается, предупредила врач.

"В одном исследовании показано, что женщины, которые выпивали два или более стаканов молока в день, на 44% чаще страдали от акне, чем те, кто этого не делал. Что касается кисломолочных продуктов, пока нет доказательств того, что они могут ухудшать течение акне".Врач-косметолог Анастасия Костенко

Она добавила, что активизируют деление клеток и выработку кожного сала и насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая кислота) и трансжиры, которыми богаты фастфуд, а также кондитерские и хлебобулочные изделия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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