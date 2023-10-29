Три главных причины тяги к сладкому назвали диетологи

Диетологи Рэйчел Ричардсон и Эллисон Бригам рассказали о трех главных факторах, которые вызывают у человека желание перекусить сладким, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов по питанию, есть три очевидные и самые распространенные причины, которые приводят к непреодолимому желанию есть сладкое. Все эти причины говорят о нехватке в организме определенных веществ, передает DailyMail.

Первое

Отказ от углеводов. Именно дефицит углеводов, который наблюдается у худеющих людей, приводит к тому, что организм начинает требовать сладкого. Нехватка питательных веществ провоцирует постоянное желание съесть что-то сладкое, говорят эксперты.

Второе

Дефицит микроэлементов. Если в организме не хватает железа, цинка, магния или кальция, то тяга к сладкому начинает увеличиваться. Особенно повышается желание съесть десерт после ужина, отмечают диетологи.

Третье

Неудовлетворенность едой. Формирование сенсорно-специфического насыщения. В таком состоянии обычная еда не приносит удовольствия, и человеку приходится искать новые десерты и сладости, чтобы насладиться пищей. Опасность такого поведения заключается в том, что многие не могут вовремя остановиться и съедают больше, чем нужно.

Врачи отмечают, что постоянное употребление сладостей вызывает привыкание. После десерта в мозге происходит выброс серотонина, человек чувствует себя более счастливым и расслабленным. Однако со временем организм вырабатывает толерантность, поэтому ему требуется все больше лакомств, чтобы получить прежнее удовольствие.

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