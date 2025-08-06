Причины скопления жира на животе назвала диетолог

Диетолог рассказала, как улучшить фигуру при помощи сбалансированного питания, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам врача-диетолога Елены Соломатиной, основной причиной накопления жира в области живота становятся продукты с высоким гликемическим индексом: сахар, быстрые углеводы, крахмалистые блюда и алкоголь. Опасность алкоголя для вашей талии, помимо его калорийности, кроется еще и в том, что "горячительное" усиливает аппетит и заставляет переедать.

К крахмалистым продуктам спикер причислила хлеб, картофель, макароны и рис. Дело в том, что холодном виде они не вызывают резкого скачка глюкозы, но в горячем усваиваются очень быстро, а это способствует отложению жира, особенно на животе.

Вместе с тем сладости и обработанные продукты стимулируют рост патогенной микрофлоры в кишечнике, подавляя полезные бактерии. А сладкие напитки, богатые фруктозой, перерабатываются без участия инсулина, из-за чего человек не чувствует сытости и продолжает потреблять лишние калории, увеличивая суточную норму, рассказала Соломатина в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Специалист высказалась и против употребления сахарозаменителей, поскольку они тоже усиливают аппетит.

Впрочем, не только "вредная" еда требует меры. Специалисты британской клиники Кливленда предупредили о том, что чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией.