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Советы

Причины скопления жира на животе назвала диетолог

Фигура, похудение, диеты, советы, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 19:24 Фото: pixabay
Диетолог рассказала, как улучшить фигуру при помощи сбалансированного питания, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам врача-диетолога Елены Соломатиной, основной причиной накопления жира в области живота становятся продукты с высоким гликемическим индексом: сахар, быстрые углеводы, крахмалистые блюда и алкоголь. Опасность алкоголя для вашей талии, помимо его калорийности, кроется еще и в том, что "горячительное" усиливает аппетит и заставляет переедать.

К крахмалистым продуктам спикер причислила хлеб, картофель, макароны и рис. Дело в том, что холодном виде они не вызывают резкого скачка глюкозы, но в горячем усваиваются очень быстро, а это способствует отложению жира, особенно на животе.

Вместе с тем сладости и обработанные продукты стимулируют рост патогенной микрофлоры в кишечнике, подавляя полезные бактерии. А сладкие напитки, богатые фруктозой, перерабатываются без участия инсулина, из-за чего человек не чувствует сытости и продолжает потреблять лишние калории, увеличивая суточную норму, рассказала Соломатина в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Специалист высказалась и против употребления сахарозаменителей, поскольку они тоже усиливают аппетит.

Впрочем, не только "вредная" еда требует меры. Специалисты британской клиники Кливленда предупредили о том, что чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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