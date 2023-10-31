Диетолог рассказала, что нельзя добавлять в яичницу

Диетолог Нахид Али к яичнице не стоит добавлять жирные сливки и кусочки бекона: они содержат значительное количество насыщенных жиров и калорий, сообщает Zakon.kz

Как пишет портал Yahoo, кроме того, бекон содержит натрий и консерванты, которые тоже могут способствовать увеличению веса.

Лучше заменить эти составляющие в яичнице более здоровыми продуктами: овощами и нежирным йогуртом.

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