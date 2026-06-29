Необычная выставка проходит в Алматы

В Алматы в Национальном центральном музее открыли необычную выставку, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "24kz", там представили традиционные казахские головные уборы. Посетители могут увидеть сәукеле, кимешек, тақия, бөрік, тымақ, қалпақ и другие элементы национального костюма.

"Всего в экспозиции представлено больше 40 предметов из фондовых коллекций музея, в том числе редкие образцы, например, күләпара, далбағай, ақ қалпақ, а также шлемы и элементы вооружения, связанные с казахской военной культурой", – говорится в репортаже.

По словам организаторов, выставка позволит по-новому взглянуть на наследие предков и лучше понять богатство культуры. Экспозиция продлится до 31 июля.

Также в Алматы прошел торжественный выпуск молодых офицеров Сухопутных войск.