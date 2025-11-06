Врач назвал главный способ замедлить старение

Президент Международной ассоциации геронтологии и гериатрии Хосе Рикардо Хауреги заявил, что регулярное общение и участие в социальной жизни являются одним из ключевых факторов, противостоящих старению, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью изданию Infobae.

По словам специалиста, одиночество – одна из главных причин ускоренного старения и развития возрастных заболеваний.

"Многие патологические состояния можно предотвратить, если человек остается социально активным и не замыкается в себе", – отметил Хауреги.

Он подчеркнул, что долголетие зависит не только от наследственности, но и от комплекса других условий: социальной активности, финансовой стабильности, постоянного обучения и хорошего здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



Ранее врач объяснил, почему менструации становятся невыносимо болезненными.