Спасатели подсказали, как казахстанцам подготовиться к землетрясению
Фото: Zakon.kz
Семейным планом подготовки к землетрясению поделились сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
В первую очередь спасатели рекомендуют начертить план квартиры/дома и всей семьей отметить на нем:
- опасные зоны и места относительной безопасности;
- пути выхода;
- местоположение кранов для выключения газа, воды, электричества;
- местонахождение аптечки, документов, сумки, приготовленной на случай срочной эвакуации из дома.
"Каждые три месяца всей семьей тренируйтесь спасаться на случай землетрясения в безопасных местах в каждой из жилых комнат и других помещений дома/квартиры", – говорится в сообщении, опубликованном 7 ноября 2023 года в Instagram ДЧС Жамбылской области.
Вместе с тем спасатели советуют собрать сумку с необходимыми вещами, на случай срочной эвакуации из дома, и хранить ее в одном и том же месте.
В сумку необходимо сложить:
- копии важных документов (паспорта, свидетельства о рождении, документы на право владения домом, землей, водительские права, страховые полисы),
- фонарик и портативное радио с запасными батарейками,
- медаптечку (лекарства, которые могут быть необходимы членам вашей семьи),
- запасные носки и теплую одежду,
- запас воды и консервов на 1-3 дня,
- санитарно-гигиенические предметы первой необходимости.
"Запас продовольствия и запасные вещи храните в гараже, дачном домике", – добавили в ДЧС Жамбылской области.
31 октября 2023 года сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в 575 км на юго-восток от Алматы. Подробнее здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript