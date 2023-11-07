Спасатели подсказали, как казахстанцам подготовиться к землетрясению

Семейным планом подготовки к землетрясению поделились сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь спасатели рекомендуют начертить план квартиры/дома и всей семьей отметить на нем:

опасные зоны и места относительной безопасности;

пути выхода;

местоположение кранов для выключения газа, воды, электричества;

местонахождение аптечки, документов, сумки, приготовленной на случай срочной эвакуации из дома.

"Каждые три месяца всей семьей тренируйтесь спасаться на случай землетрясения в безопасных местах в каждой из жилых комнат и других помещений дома/квартиры", – говорится в сообщении, опубликованном 7 ноября 2023 года в Instagram ДЧС Жамбылской области.

Вместе с тем спасатели советуют собрать сумку с необходимыми вещами, на случай срочной эвакуации из дома, и хранить ее в одном и том же месте.

В сумку необходимо сложить:

копии важных документов (паспорта, свидетельства о рождении, документы на право владения домом, землей, водительские права, страховые полисы),

фонарик и портативное радио с запасными батарейками,

медаптечку (лекарства, которые могут быть необходимы членам вашей семьи),

запасные носки и теплую одежду,

запас воды и консервов на 1-3 дня,

санитарно-гигиенические предметы первой необходимости.

"Запас продовольствия и запасные вещи храните в гараже, дачном домике", – добавили в ДЧС Жамбылской области.

31 октября 2023 года сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в 575 км на юго-восток от Алматы. Подробнее здесь.