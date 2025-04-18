Медиков Жамбылской области научили действиям при землетрясениях

Сотрудники Отдела по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области провели открытый урок в районной поликлинике на тему пожарной безопасности и действий при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Медицинский персонал научили действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности при угрозе пожара или подземных толчков.

Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области

Во время занятия специалисты подробно рассказали о мерах предосторожности, порядке первичных действий и правилах эвакуации. Медицинские работники научились пользоваться огнетушителями и получили практические навыки действий в экстренных ситуациях.

Проведение подобных мероприятий способствует повышению уровня готовности сотрудников организаций и обеспечивает безопасность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в 920 км от Алматы. На фоне таких инцидентов в Казахстане разрабатывают законопроект, предусматривающий страхование жилья от землетрясений и наводнений.