Медиков Жамбылской области научили действиям при землетрясениях
Медицинский персонал научили действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности при угрозе пожара или подземных толчков.
Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области
Во время занятия специалисты подробно рассказали о мерах предосторожности, порядке первичных действий и правилах эвакуации. Медицинские работники научились пользоваться огнетушителями и получили практические навыки действий в экстренных ситуациях.
Проведение подобных мероприятий способствует повышению уровня готовности сотрудников организаций и обеспечивает безопасность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в 920 км от Алматы. На фоне таких инцидентов в Казахстане разрабатывают законопроект, предусматривающий страхование жилья от землетрясений и наводнений.