Какие сладости помогут похудеть, рассказали диетологи

Российский нутрициолог Элина Гейман составила список полезных десертов, которые помогут худеющим, сообщает Zakon.kz.

В список полезных сладостей, по информации "Вечерней Москвы", попали ягоды, натуральный мармелад и пастила.

По словам Гейман, полезные сладости лучше готовить дома, так как это поможет полностью проконтролировать состав десерта и самостоятельно выбрать правильные и менее калорийные ингредиенты.

Итак, на первое место в списке нутрициолог поставила ягоды.

"В них максимальное количество полезных микроэлементов, витаминов, таких как витамин С, витамины группы B, и минимум сахара. Таким образом, вы будете получать необходимые витамины, способствующие снижению веса", – отметила эксперт.

Далее – мармелад.

"Можно приготовить дома на агар-агаре, что дополнительно будет улучшать микрофлору кишечника и этим способствовать снижению веса. В нем также в концентрированном количестве находятся полезные вещества, но он относительно не такой калорийный, содержит витамины С, А, Е, D, К и витамины группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В9, В12). Продукт еще богат микро- и макроэлементами: кальцием, железом, магнием, фосфором, калием, натрием, селеном", – сообщила Гейман.

Следующая в списке – пастила, продолжила нутрициолог. Поскольку она делается из яблок, а в них много пектина, то концентрация его в пастиле повышена:

"Пектин положительно влияет на многие процессы в организме, а также участвует в процессах омоложения. Калорийность пастилы низкая, поэтому, если добавить этот десерт в рацион, значительного увеличения потребления калорий не будет".



Низкокалорийные торты

Если хочется совсем чего-то похожего на торт, то можно обратиться к низкокалорийным десертам, подчеркнула специалист: "Сейчас в продаже масса всяких вариантов. Существуют также кондитерские, которые делают тортики с нулевой калорийностью. Там можно найти и морковные торты, и маковые, и наполеоны. Без лактозы, без сахара", – заключила специалист.

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