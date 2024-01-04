Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака

Астрологи составили финансовый прогноз на наступивший год Дракона для каждого знака зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Финансовый гороскоп на 2024 год пророчит нам множество возможностей обогатиться не только за счет рабочих процессов, но и за счет случайных лотерей. Главное – соблюдать денежные требования Зеленого Деревянного Дракона, который будет щедр к тем, кто проявит должное уважение, пишет Bazaar.

Овны, 2024-й отметится шансом здорово продвинуться по карьерной лестнице. Да, зона ответственности будет шире, но и денег на счету окажется значительно больше. Еще один вариант приумножить финансы – это объединить активы с партнером или вложить их в перспективное дело. Правда, без советов аналитика тут не обойтись. Звезды также рекомендуют не забывать о системе накоплений. Все же финансовая подушка безопасности никогда не бывает лишней.

Тельцы, грядущий год для вас – это год честных денег. Поэтому вам категорически нельзя впутываться в сомнительные авантюры. Также в первом полугодии вам необходимо проанализировать доходы и расходы, чтобы исключить несоответствие. Ведь к концу года вас ждут серьезные траты, которые не ударят по кошельку, если вы к ним подготовитесь. А еще Зеленый Деревянный Дракон подготовил для вас некий куш, который лучше потратить на путешествие. Эмоции от поездки зарядят вас на очередной финансовый рост.

Близнецы, грядущий год будет весьма стабильным в финансовом плане. Но это не значит, что вам следует продолжать довольствоваться малым. Дракон будет всячески подталкивать вас к поиску пассивного источника дохода, а вы и не сопротивляйтесь. К сожалению, шальных денег практически не будет. Поэтому рассчитывайте только на свой профессионализм.

Раки, финансовый гороскоп на 2024 год рекомендует вам задаться целью стать независимым от чужих денег человеком. А значит, уже в январе вам придется приложить усилия, чтобы начать зарабатывать. Впрочем, вы быстро войдете в колею и даже загоритесь идеей увеличить доход в несколько раз. Параллельно с этим вас ждут крупные траты, которые еще вчера казались вам неосуществимыми. Но эти вложения окупятся.

Львы, в вашем случае доход будет генерировать смелость. Например, вы можете взяться за крупный проект, который многих отпугивал из-за наличия ответственности. Или же расширить бизнес, выйдя на международный уровень. Кстати, смена профессии тоже сюда относится. Поэтому старайтесь не засиживаться в зоне комфорта, смело шагая в свои финансовые страхи.

Девы, до конца весны лучше затянуть пояса и жить по средствам. Ведь крупной прибыли явно не предвидится. Но уже летом вы получите привлекательное деловое предложение, которое поможет вам выровнять финансовый баланс. Правда, придется знатно потрудиться, пока остальные будут наслаждаться жаркой погодой. Зато полученных денег хватит на вложение в недвижимость или зарубежное образование.

Весы, ваша рабочая мотивация будет крыться в поощрениях и подарках от руководства. Поэтому откликайтесь только на те деловые предложения, где предусмотрены финансовые бонусы. Звезды также говорят, что вы сможете совмещать сразу несколько видов деятельности, а значит, ваш доход заметно увеличится. Только не спешите с тратами. Необдуманные покупки могут нарушить денежный баланс.

Скорпионы, вы, конечно, можете не верить в энергетическую составляющую финансов, но Зеленый Деревянный Дракон все же настаивает на обратном. Например, вам категорически нельзя откладывать деньги "на черный день" – он может наступить именно в 2024 году. Лучше открывать сберегательный счет с более позитивным настроем: "на свадьбу", "на путешествие мечты", "на удовольствия"…

Стрельцы, вы так много сил потратили в уходящем 2023-м, что в начале 2024-го вам позволительно израсходовать энную сумму денег так, как вам хочется, и с упором на свои желания. Отведя, как говорится, душу, приступайте к реализации новых проектов с высокой планкой. Поверьте, желающих поддержать ваши идеи будет достаточно. Кстати, не забудьте повторить трюк с тратами на свои удовольствия осенью. Это поможет вам перезагрузиться и почувствовать вкус денег сполна.

Козероги, Дракон поощряет тех, кто готов расти и проявлять самостоятельность. Поэтому забудьте об идее открыть общее дело с родственниками или друзьями. Да, вместе, может, и надежнее, но явно невыгодно. В этом вы убедитесь уже весной, когда чужой пример послужит вам уроком. А еще не будет лишним развить финансовую грамотность с помощью курсов от узких специалистов.

Водолеи, именно вас ждут победы в лотереях или же наследство, на которое вы и не рассчитывали. Конечно, вы вправе распорядиться этими шальными деньгами так, как вы хотите, но Дракон все же настаивает на четком плане. Например, вложить финансы в строящуюся недвижимость или закупить акции перспективных компаний, чтобы приумножить доход. Май и август отлично подойдут для подобных операций.

Рыбы, улучшить ваше финансовое положение поможет семейный бизнес. Поверьте, вас не просто поддержат, но и частично проспонсируют. Главное – обзавестись хорошей идеей. Запуск проекта лучше запланировать в период с апреля по ноябрь, когда Дракон будет особенно милостив к вашим намерениям. И не забудьте о благодарности, когда у вас все получится.

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