Идеи подарков для родившихся в ноябре

Ноябрь – это месяц, когда заканчивается осень и наступает зимний сезон. В это время зачастую рождаются свободолюбивые и деятельные люди, которые не сидят на месте. Поэтому для рожденных в ноябре Zakon.kz сделал подборку оригинальных подарков, актуальных во время грядущих холодов.

Выбор подарка – это не просто покупка, но и способ выразить любовь, заботу и внимание родному, близкому и даже незнакомому человеку. Подбирать его лучше опираясь на характер, пожелания, хобби, профессию и возраст. Нелишним будет перед днем рождения обсудить планы именинника, возможно, он расскажет о своих мыслях и пожеланиях.

Что подарить на день рождения осенью

Шерстяной свитер

В канун зимы лучше дарить уютные подарки, которые согреют в непогоду. Теплый и шерстяной свитер – отличная идея для подарка в ноябре. Главное, чтобы текстура, цвет и модель соответствовали вкусу и ожиданиям. Сейчас есть огромное количество шерстяных свитеров разных моделей, приятных наощупь. При этом вещи из натуральной шерсти качественные и долговечные, поэтому свитер хорошо дополнит осенний гардероб.

Сертификат на творческий мастер-класс

Как мы писали ранее, чтобы не замерзнуть в холода, осень рекомендуется заполнить активным досугом. Если человек разносторонний и творческий, то можно порадовать его сертификатом на мастер-класс. Он подарит новые впечатления и навыки. К примеру, человек давно мечтал прыгнуть с парашютом, хотел сам написать картину или научиться печь меренговый пирог. Все это можно сделать за один день. Такой необычный подарок порадует не только женщину, но и мужчину.

Термокружка и набор травяных чаев

Еще одна идея для презента, который актуально подарить в ноябре, – это термокружка и набор травяных чаев. В это время мы часто простужаемся и болеем, поэтому для профилактики хорошо пить травяные чаи, а еще лучше это делать на улице. Если вы дарите такой подарок тому, у кого есть семья и дети, то лучше выбрать большой термос. Походы и прогулки на природу с семьей и горячим чаем хорошо разбавят повседневные будни.

Абонемент и коврик для фитнеса

Если вы знаете, что ваш друг давно хочет записаться на танцы или фитнес и все не может дойти, то вы сами можете его подтолкнуть к действиям, подарив абонемент. Конечно, его нужно выбирать, учитывая интересы вашего друга. Это может быть абонемент на танцы, фитнес, групповые тренировки по бегу, йогу, пилатес и другое. Чтобы подарок стал максимально полезным, бонусом к абонементу станет коврик для фитнеса, после любой тренировки он пригодится.

Серию книг

Чтобы подарок понравился имениннику, нужно изучить его интересы. Книга в качестве подарка подходит не каждому, так как человек может не прочитать ее. Некоторые лучше воспринимают аудио и визуальную информацию и не увлекаются чтением. Однако, если вы знаете, что человек, которому вы хотите сделать сюрприз, любит много читать и особенно активно это делает зимой, то такой подарок, как книга, можно сделать интереснее. К примеру, подарить серию книг Гарри Поттера в оригинале на английском языке, если, конечно, он знает язык, или все три тома "Властелина колец". Но такой подарок нужно делать, если вы уверены, что он порадует.