Идеи подарков для родившихся в ноябре
Выбор подарка – это не просто покупка, но и способ выразить любовь, заботу и внимание родному, близкому и даже незнакомому человеку. Подбирать его лучше опираясь на характер, пожелания, хобби, профессию и возраст. Нелишним будет перед днем рождения обсудить планы именинника, возможно, он расскажет о своих мыслях и пожеланиях.
Что подарить на день рождения осенью
Шерстяной свитер
В канун зимы лучше дарить уютные подарки, которые согреют в непогоду. Теплый и шерстяной свитер – отличная идея для подарка в ноябре. Главное, чтобы текстура, цвет и модель соответствовали вкусу и ожиданиям. Сейчас есть огромное количество шерстяных свитеров разных моделей, приятных наощупь. При этом вещи из натуральной шерсти качественные и долговечные, поэтому свитер хорошо дополнит осенний гардероб.
Сертификат на творческий мастер-класс
Как мы писали ранее, чтобы не замерзнуть в холода, осень рекомендуется заполнить активным досугом. Если человек разносторонний и творческий, то можно порадовать его сертификатом на мастер-класс. Он подарит новые впечатления и навыки. К примеру, человек давно мечтал прыгнуть с парашютом, хотел сам написать картину или научиться печь меренговый пирог. Все это можно сделать за один день. Такой необычный подарок порадует не только женщину, но и мужчину.
Термокружка и набор травяных чаев
Еще одна идея для презента, который актуально подарить в ноябре, – это термокружка и набор травяных чаев. В это время мы часто простужаемся и болеем, поэтому для профилактики хорошо пить травяные чаи, а еще лучше это делать на улице. Если вы дарите такой подарок тому, у кого есть семья и дети, то лучше выбрать большой термос. Походы и прогулки на природу с семьей и горячим чаем хорошо разбавят повседневные будни.
Абонемент и коврик для фитнеса
Если вы знаете, что ваш друг давно хочет записаться на танцы или фитнес и все не может дойти, то вы сами можете его подтолкнуть к действиям, подарив абонемент. Конечно, его нужно выбирать, учитывая интересы вашего друга. Это может быть абонемент на танцы, фитнес, групповые тренировки по бегу, йогу, пилатес и другое. Чтобы подарок стал максимально полезным, бонусом к абонементу станет коврик для фитнеса, после любой тренировки он пригодится.
Серию книг
Чтобы подарок понравился имениннику, нужно изучить его интересы. Книга в качестве подарка подходит не каждому, так как человек может не прочитать ее. Некоторые лучше воспринимают аудио и визуальную информацию и не увлекаются чтением. Однако, если вы знаете, что человек, которому вы хотите сделать сюрприз, любит много читать и особенно активно это делает зимой, то такой подарок, как книга, можно сделать интереснее. К примеру, подарить серию книг Гарри Поттера в оригинале на английском языке, если, конечно, он знает язык, или все три тома "Властелина колец". Но такой подарок нужно делать, если вы уверены, что он порадует.
Можно также спросить у человека напрямую, что бы он хотел получить в этот особенный день. Но если вы хотите сделать сюрприз, то нужно включить смекалку и, вероятно, внимательнее слушать, когда с вами чем-то делятся. Здесь нужен серьезный подход. Ведь день рождения – это хороший повод сделать приятное человеку и подарить что-то искренне и от всего сердца.