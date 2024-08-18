Как улучшить сон за три минуты

Кардиолог Алексей Утин дал ряд советов, которые во время вечернего отдыха могут улучшить сон и увеличить его длительность, сообщает Zakon.kz.

Он написал в Telegram, что хронический недостаток сна связан с повышенным риском гипертонии, инсульта, инфаркта, болезни Альцгеймера и диабета. И отметил, что физическая активность помогает увеличить длительность сна, но во многих рекомендациях советуют не тренироваться позже, чем за два часа до сна.

Уткин рассказал об исследовании ученых из Новой Зеландии, согласно которому короткие вечерние перерывы на трехминутные упражнения повысили качество и продолжительность сна у взрослых. Эксперты поставили эксперимент, где одни сидели без перерыва в течение четырех часов, а другие делали трехминутные перерывы на упражнения (приседания со стула, подъем на носочки и сгибание/разгибание бедра) каждые 30 минут. Они выполняли три упражнения по 20 секунд. Круг упражнений повторили три раза.

Как уточняется, те, кто делал перерывы на упражнения, спали в среднем на 30 минут дольше по сравнению с неподвижными участниками.

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