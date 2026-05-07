#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Советы

Самые богатые железом продукты перечислила врач

мясо на гриле, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 09:21 Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Татьяна Подщипкова назвала самые богатые железом продукты, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 7 мая 2026 года эксперт заявила, что абсолютными лидерами по содержанию железа среди продуктов животного происхождении являются свиная и говяжья печени, далее идут говядина, телятина, устрицы, мидии, моллюски, индейка, куриные ножки и яйца. Среди растительных продуктов, по ее словам, железом богаты чечевица, нут, фасоль, шпинат, листовая свекла, яблоки, тофу, гречневая крупа и киноа.

"В продуктах животного происхождения содержится гемовое железо, которое усваивается на 20-30%. В продуктах растительного происхождения содержится негемовое железо, оно усваивается всего на 2-5%... Всегда сочетайте прием богатых железом продуктов с источником витамина С, например апельсинами, лимонным соком, болгарским перцем, квашеной капустой или шиповником", – отметила Татьяна Подщипкова.

Питание, как подчеркнула врач, имеет значение как для профилактики, так и для поддержания уровня железа. Однако, по словам Подщипковой, вылечить уже существующий дефицит одной диетой невозможно, для этого необходимы специальные препараты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 09:21
Как не превратить шашлык в убийцу организма и сделать его полезнее

О том, что скрывает "пивной живот" и почему он опасен, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
суп
12:03, Сегодня
Самые полезные и самые вредные супы перечислил гастроэнтеролог
Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим
06:22, 11 ноября 2023
Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим
Врачи перечислили продукты для поднятия гемоглобина
08:43, 20 февраля 2024
Врачи перечислили продукты для поднятия гемоглобина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: