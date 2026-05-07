Самые богатые железом продукты перечислила врач

Российский врач-терапевт Татьяна Подщипкова назвала самые богатые железом продукты, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 7 мая 2026 года эксперт заявила, что абсолютными лидерами по содержанию железа среди продуктов животного происхождении являются свиная и говяжья печени, далее идут говядина, телятина, устрицы, мидии, моллюски, индейка, куриные ножки и яйца. Среди растительных продуктов, по ее словам, железом богаты чечевица, нут, фасоль, шпинат, листовая свекла, яблоки, тофу, гречневая крупа и киноа.

"В продуктах животного происхождения содержится гемовое железо, которое усваивается на 20-30%. В продуктах растительного происхождения содержится негемовое железо, оно усваивается всего на 2-5%... Всегда сочетайте прием богатых железом продуктов с источником витамина С, например апельсинами, лимонным соком, болгарским перцем, квашеной капустой или шиповником", – отметила Татьяна Подщипкова.

Питание, как подчеркнула врач, имеет значение как для профилактики, так и для поддержания уровня железа. Однако, по словам Подщипковой, вылечить уже существующий дефицит одной диетой невозможно, для этого необходимы специальные препараты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

