Для кого будет удачной вторая половина ноября

Астролог Тамара Глоба обещает удачу до конца осени Тельцам, Девам и Скорпионам, сообщает Zakon.kz

К солидным финансовым поступлениям можно готовиться Тельцам. Однако не стоит поддаваться искушениям начать тратить полученные средства - в недалеком будущем они могут вам понадобиться для решения возникших проблем.



Девам предстоит закончить самые финансово привлекательные проекты. Представителей знака ждут хорошие дивиденды, более того — они смогут заложить основу для дальнейшего финансового благополучия. В этом помогут наработанные опыт и авторитет. Девам предстоит перейти в число ценимых и высокооплачиваемых сотрудников.

Еще одними счастливчиками станут люди, рожденные под созвездием Скорпиона. Они получат необычайно выгодное предложение по работе. Астролог советует соглашаться без раздумий - это вас шанс подняться по карьерной лестнице и получить очень серьезное материальное вознаграждение.

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