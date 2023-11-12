Специалисты рассказали, почему квашеная капуста даже полезнее сырой

В "Роспотребнадзоре" отметили, что квашенная капуста может уменьшить риск заболеваний сердца, передает Zakon.kz

Эксперты отметили, что при квашении сахар, который содержится в капусте, превращается в молочную кислоту. Последняя в свою очередь ускоряет усвоение пищевых веществ и подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике.

"Квашеная капуста полезна для здоровья сосудов, так как она снижает уровень "вредного" холестерина. А это значит, что любимая закуска может уменьшить риск заболеваний сердца. Кроме того достаточно частое употребление квашеной капусты оздоравливает организм. Продукт богат витамином А, кальцием, марганцем, калием. Органические кислоты квашеной капусты снижают воздействие свободных радикалов, которые разрушают клетки", - заявили в "Роспотребнадзоре".

Специалисты также предостерегли некоторых потребителей. "С употреблением капусты стоит быть осторожным тем, у кого гастрит, язва и другие заболевания, при которых повышается кислотность пищеварительных соков. Все из-за тех же бактерий и клетчатки, которые могут вызывать газообразование и раздражать слизистую органов пищеварения".

Ранее диетологи назвали сырую капусту овощем-супергероем. Ее включение в рацион может помочь в детоксикации организма.