Эндокринолог рассказала, как квашеная капуста может улучшить пищеварение

Включение квашеной капусты в ежедневный рацион может благоприятно сказаться на состоянии пищеварительной системы. Об этом сообщила российский эндокринолог Наталья Новикова, передает Zakon.kz.

В интервью РИА Новости она отметила, что оптимальная суточная порция этого продукта составляет от 100 до 150 граммов. Регулярное употребление квашеной капусты способствует активизации работы желудочно-кишечного тракта и улучшению пищеварения.

Однако врач подчеркнула, что важно правильно готовить капусту, без добавления уксуса.

"В этом случае она действительно запускает пищеварительный процесс. Уксус же, напротив, может свести на нет полезные свойства: он разрушает ферменты, вырабатываемые в процессе брожения, и фактически консервирует продукт", – пояснила специалист.

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