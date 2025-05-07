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Эндокринолог рассказала, как квашеная капуста может улучшить пищеварение

Квашеная капуста, полезные свойства, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 00:05 Фото: freepik
Включение квашеной капусты в ежедневный рацион может благоприятно сказаться на состоянии пищеварительной системы. Об этом сообщила российский эндокринолог Наталья Новикова, передает Zakon.kz.

В интервью РИА Новости она отметила, что оптимальная суточная порция этого продукта составляет от 100 до 150 граммов. Регулярное употребление квашеной капусты способствует активизации работы желудочно-кишечного тракта и улучшению пищеварения.

Однако врач подчеркнула, что важно правильно готовить капусту, без добавления уксуса.

"В этом случае она действительно запускает пищеварительный процесс. Уксус же, напротив, может свести на нет полезные свойства: он разрушает ферменты, вырабатываемые в процессе брожения, и фактически консервирует продукт", – пояснила специалист.

Данный материал не является инструкцией к действию. Перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее врач опроверг миф о 10 тысячах шагов в день как гарантии похудения.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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