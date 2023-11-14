Как осень влияет на настроение и чувства: психологические аспекты

Осень – пора кардинальных перемен, ярких листьев, дождей и слякоти. Она никого не оставляет равнодушным. Поэтов и художников она вдохновляет на прекрасные творения. Однако не для всех похолодание и природные перемены – праздник и повод для позитива.

Чтобы не впасть в депрессию, следует понимать, как осень влияет на человека, его чувства и настроение, с чем это связано и что делать.



Статистика осенней депрессии

Исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на то, что проблема сезонного аффективного расстройства (САР) или, проще говоря, осеннего синдрома достаточно актуальна. Это распространенное явление в странах, где ярко выражен переход от жаркого лета к осенней слякоти. Согласно статистическим данным, около 1-2% населения мира испытывают САР. Причем чем длиннее предстоящая зима, тем больше людей страдают от данного синдрома.

Воздействие изменений природы

Несмотря на свою уникальную красоту, у многих осенью часто отмечается плохое настроение и ухудшение самочувствия. Это может быть связано с самим увяданием природы. Окружающий мир готовится к предстоящей зиме, жизненные процессы приостанавливаются, замирают. Это на подсознательном уровне влияет на людей. Также не стоит забывать и о других осенних явлениях:

уменьшение длительности светового дня. Снижение солнечной активности, уровня освещенности приводит к падению выработки серотонина. Этот гормон отвечает за эмоциональное благополучие и настроение. Как следствие – апатия, ощущение усталости и депрессия;

слякоть, туманы, дожди. Эти явления также не каждого могут порадовать. Окружающая сырость и серость приводят к ухудшению настроения.

Увеличение рабочей нагрузки

Как правило, с наступлением осени заканчивается период отпусков и нужно возвращаться на работу. А ведь еще вчера вы нежились под ласковым солнцем и плескались в теплой воде. Для организма любого человека такие перемены – стресс. Следовательно, в период перестройки он особенно уязвим. Причем страдает как физическое, так и психическое здоровье. Кроме того, все ближе конец финансового и календарного года. Во многих организациях это сопряжено с увеличением интенсивности работы.

Активность вирусов

Осенью они активно атакуют наш организм. Их быстрому распространению способствует плохая погода, большое скопление людей в закрытых пространствах. Когда окружающие чихают и постоянно вытирают носы, это еще больше ухудшает психическое состояние, способствует снижению настроения, приступам злости.

Как не допустить эмоциональной катастрофы

Чтобы снизить негативное влияние на психику характерных для осени явлений, можно применять разные способы:

отдых и приятное общение. Полноценный сон и отдых – залог хорошего настроения и успешного противодействия осенней хандре. Не стоит брать на себя избыточные нагрузки, дополнительную работу. Это не лучшее решение для периода сезонных перемен. Также полезно приятно проводить время в хорошей компании, с близкими;

достаточные физические нагрузки. Доказано, что при выполнении спортивных упражнений вырабатываются гормоны счастья. Главное – не переусердствовать. Осенью можно записаться в бассейн или тренажерный зал. Хорошим решением также могут стать регулярные прогулки на свежем воздухе;

правильное полноценное питание. Осень – пора созревания овощей и фруктов. Это позволяет разнообразить меню без значительных финансовых вложений. Следите, чтобы питание было сбалансированным и вкусным. Это поспособствует получению организмом всех необходимых для нормального функционирования компонентов и жизнь не будет казаться такой мрачной;

медитация, ароматерапия. Расслабляющие практики отлично помогают бороться с негативными осенними проявлениями. Они способствуют успокоению разума и снижению стресса. Хорошим дополнением станет атмосфера с приятными запахами. При выборе аромата отталкивайтесь от собственных ощущений и желаемого воздействия;

прибавление ярких красок. Когда вокруг царствует сырость и серость, не лишним будет прибавить красочности. Выбирайте эффектные модные наряды, радуйте себя и окружающих. Также привлекательных цветов можно добавить в интерьер;

забота о себе. Осень – самое время побаловать себя маленькими радостями. Если вы чувствуете приближение хандры, забудьте на время о диете, порадуйте себя любимой сладостью. Если душа просит, то можно отправиться по магазинам или совершить другое приятное для себя действие.

Осень – самое время для кардинальных перемен. Чтобы не поддаться общему унынию и поддерживать хорошее настроение, стоит изменить свои привычки, больше времени уделять себе, заняться спортом. Повысить настроение помогут яркие вещи в гардеробе и интерьере. Пробуйте, творите и природная хандра не сможет над вами властвовать!