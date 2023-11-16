Безопасность в спорте: как предотвратить получение травм

Спорт – безусловно, полезное занятие, которое способствует поддержанию физической формы и эмоциональному подъему. Однако нередки случаи травматизма во время выполнения упражнений. Также подобное возможно и на соревнованиях разного уровня.

Чтобы не спровоцировать боль и другие неприятности, важно знать, как избежать травм. Именно об этом хочется сегодня поговорить.

Причины возникновения

Спортивные травмы – это любые повреждения, которые возникают во время выполнения физических упражнений или вследствие чрезмерных нагрузок. Они делятся на острые и хронические. К основным причинам травматизма во время занятий спортом относят:

недостаточную разминку. Ее задача – разогреть и правильно подготовить тело к будущим нагрузкам. Также она помогает собраться, нацелиться на полноценную отдачу, улучшить координацию движений. Уделив недостаточно времени разминке, можно получить растяжения, повреждения связок и др.;

слабую исходную физическую подготовку и попытки форсировать события. Если неправильно рассчитать свои силы и стараться выполнять больше, чем реально может организм, то травмы при занятии спортом будут неизбежны. Как и в любом процессе, тут важна последовательность;

несоблюдение правил техники безопасности. Чаще всего это присуще детям и начинающим спортсменам.

Способы избежать травмирования

Важнейшим критерием профилактики спортивного травматизма является изучение правил техники безопасности и строгое их соблюдение. Опытный тренер уделяет этому вопросу достаточно времени и следит за выполнением своих рекомендаций. Но и каждый находящийся в тренажерном зале или самостоятельно делающий упражнения должен их помнить. Чтобы безопасно заниматься спортом, также необходимо:

подобрать удобную одежду. Она не должна сковывать движения, раздражать. Любые неудобства могут привести к снижению концентрации. Отвлекшись, легко получить травму. Также не забывайте о защитном снаряжении (при необходимости);

купить специальную обувь. Пара должна соответствовать специфике выбранного вида спорта. Разные модели способны удерживать голеностоп, поглощать ударные нагрузки при касании о поверхность, сохранять равновесие;

проводить тренировки в специально отведенных местах, спортивных залах;

перед началом занятий проконсультироваться с опытным тренером, оценить свою физическую форму и строго ориентироваться на имеющиеся показатели. Знающий наставник предложит систему, позволяющую постепенно их улучшить;

не отступать от графика. Тренировки должны быть регулярными. Иначе они не только не принесут пользу, но и могут стать потенциально опасными;

во время занятий стараться контролировать свои движения, избегать резких поворотов туловища, правильно выполнять прыжки;

правильно подготовиться и завершить. Перед выполнением основного комплекса упражнений не забудьте сделать разминку. Заканчивается тренировка заминкой, которая необходима для восстановления дыхания и пульса, постепенного расслабления мышц и др.

Что делать при возникновении травмы

К сожалению, даже при строгом выполнении правил избежать спортивных травм получается не всегда. Если такое произошло, важно знать, что делать. При возникновении боли следует сразу прекратить тренировку. Если легко повреждена конечность, ее лучше держать в слегка приподнятом положении. Это позволит избежать отека. Также желательно прикладывать лед, но не более чем на 20 минут. Если боль не спадает, лучше обратиться за профессиональной помощью. Точно нужна консультация у врача, если:

удар пришелся на спину либо голову;

возникло сильное кровотечение;

происходят значительные изменения: возникают головокружения или тошнота, поднимается температура, появляется слабость и др.;

на поврежденную конечность больно опираться;

болевые ощущения не проходят длительное время.

Соблюдение правил безопасности и наставлений тренера позволяет минимизировать вероятность травмирования при выполнении физических упражнений. Это же важно при проведении спортивных соревнований. Только так можно получить пользу и эмоциональный подъем, избежать ранений, переломов и других неприятностей.