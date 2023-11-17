Влияние ароматерапии на домашний уют: какие ароматы выбрать

Ароматерапия позволяет положительно воздействовать на человека при помощи запаха. Сейчас ее активно применяют не только в медицине, но и в быту, социальной сфере. Использование разных подручных средств и приборов позволяет создать в помещении необходимую атмосферу.

Предлагаем разобраться, как получить приятный аромат в квартире, доме или офисе, а также что для этого нужно.





Что такое ароматерапия





Сегодня ароматерапия – это целая наука, которая изучает влияние различных запахов на состояние человека, позволяет корректировать настроение или общее состояние здоровья. Изначально она применялась в терапевтических целях. Для достижения нужного эффекта применялись натуральные эфирные масла и экстракты. Сейчас ее спектр расширился. Ведь при помощи ароматов можно создавать в помещении нужное настроение или даже подсознательно нацеливать на определенные действия. Так, доказано, что теплые запахи корицы и ванили стимулируют людей тратить больше денег. Этим приемом часто пользуются маркетологи для привлечения клиентов в магазины. В жилых помещениях такие ароматы способствуют созданию атмосферы уюта и расслаблению.





Способы заставить дом благоухать





Для насыщения воздуха жилых пространств нужными запахами можно использовать разные способы. От выбора зависит длительность и интенсивность воздействия. Решая, как создать приятный аромат в квартире или доме, обычно выбирают:

освежители воздуха. Компактный прибор с распылителем, в который устанавливается баллончик с газом. Более удобны программируемые модели. Они самопроизвольно распространяют приятный аромат через заданные промежутки времени;

диффузоры. Эти приспособления представляют собой небольшие емкости с жидкой аромакомпозицией, в которую погружены ротанговые или бамбуковые палочки. Через поры последних происходит испарение и выделение приятного запаха;

ароматизированные элементы. Гелевые шарики можно оставить в открытой баночке или поместить в красивую вазу. Они станут полезным элементом декора. Специальные подушечки прячут в шкаф, чтобы обеспечить приятный аромат вещам;

природные источники. Внести легкие ноты естественных ароматов помогают вазоны с правильно засушенными цветами и травами, разложенная на блюдцах кожура цитрусовых, зерна кофе. Недостаток такого варианта – недолговечность. Ароматы быстро выветриваются, они неустойчивы.

Запахи для разных настроений





При выборе запаха важно учитывать его воздействие на организм, а также желаемый эффект. Ведь каждый из них или комбинации обладают своими свойствами:

атмосферу семейного тепла и уюта помогают создать пряности: кардамон, гвоздика, анис, ваниль и корица. Они ассоциируются со свежей выпечкой, мамиными вкусностями;

для создания романтической обстановки лучше выбрать аромат сандала, жасмина, иланг-иланга или пачули. Эти эфирные масла пробуждают чувственность;

полностью расслабиться и хорошо отдохнуть помогают валериана, роза, лаванда;

взбодриться, повысить концентрацию и жизненный тонус позволяют масла бергамота, грейпфрута, пихты;

чтобы избежать надвигающейся депрессии, стоит использовать ароматную смесь из кедра, мелиссы, герани, ванили и мяты. С первыми признаками она поможет справиться, но лучше все же проконсультироваться с врачом;

в межсезонье, когда активируются вирусы, можно насыщать воздух натуральными эфирными маслами чайного дерева, лавра, цитрусовых и хвойных. Они обладают естественными обеззараживающими характеристиками.

Подходящие запахи для разных комнат





Для того чтобы сделать каждую комнату в квартире индивидуальной и в то же время комфортной, следует подбирать ароматы с учетом ее назначения, специфики применения. Так, специалисты советуют:

в спальне использовать приятные легкие запахи. В зависимости от личных предпочтений можно выбрать можжевельник, пихту, лаванду, розу или фиалку;

не перегружать кухню лишними запахами. Обычно в ней и так витает легкое амбре специй и пряных трав;

для кабинета подбирать ароматы, стимулирующие умственную деятельность, повышающие работоспособность. К таким в первую очередь относят цитрусовые эфирные масла. Другие хорошие варианты – эвкалипт, мята или тимьян;

в гостиной создать атмосферу из освежающих или фруктовых тонов. Удачная комбинация: мандарин или апельсин, мед, мята и сандал;

прихожую наполнить ароматом чайного дерева или кофе. Также подойдут нотки хвои;

в ванной применять энергичный иланг-иланг, лайм, пихту и др.

Советы по выбору запаха





Чтобы создать в жилище приятную атмосферу, важно в первую очередь прислушиваться к своим ощущениям. Ведь для каждого уютный аромат дома свой. Стоит вспомнить детство, самые приятные моменты и подумать, какие запахи с ними ассоциируются. Также следует учитывать другие рекомендации специалистов:

принимать во внимание первое впечатление. Если аромат сразу не понравился, то не стоит надеяться, что со временем это изменится;

не использовать сильные запахи. Они могут негативно повлиять на самочувствие, настроение;

сменить аромат после неприятных событий. Привычная атмосфера будет напоминать о тяжелой ситуации;

в курительной использовать эфирное масло черной смородины или розы. Смешиваясь с табачным дымом, они создадут микс, напоминающий дорогой мужской парфюм.

Ароматы способны оказывать разное воздействие на человека, обеспечить в доме приятную уютную атмосферу. Можно подобрать запах для расслабления и бодрости, оздоровления тела и нервной системы и др. Однако следует ответственно подходить к их подбору, учитывать назначение комнаты и пожелания окружающих людей.

