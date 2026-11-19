Какие цвета помогают создать уютный кабинет: советы дизайнера интерьера

Фото: magnific.com

Дизайнер интерьера Мария Боровская рассказала о том, что домашний кабинет должен быть не только красивым, но и удобным для работы. Освещение, расположение монитора, мебель и порядок на столе напрямую влияют на концентрацию и самочувствие, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что беспорядок вокруг мешает сосредоточиться. "Провода, стикеры и кабели невольно повышают уровень напряжения. Прячьте их в специальные каналы и коробы, выбирайте мебель с глухими фасадами, и тогда вечером ваш офис исчезает за дверцами шкафа. Внедрите простой принцип: одна вещь имеет одно постоянное место", – посоветовала эксперт. Для оформления небольшого рабочего пространства дизайнер рекомендует отказаться от слишком темных и агрессивных оттенков, а также стерильно-белой гаммы. Вместо них лучше использовать природные цвета: шалфейный, песочный, мягкий серый и приглушенный синий. "Добавьте природные текстуры: дерево, лен, керамику. Тактильные поверхности делают интерьер живым и завершенным, добавляя глубины даже самому скромному уголку", – подчеркнула Боровская. Ранее стилист удивил модной рекомендацией.

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