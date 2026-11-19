Первый лед манит рыбаков возможностью открыть зимний сезон, но спешка может обернуться опасностью, сообщает Zakon.kz.

Минимальная толщина замерзшего водоема для рыбалки должна составлять не менее семи сантиметров. Однако опытные рыбаки советуют дождаться более надежного ледяного покрова. Об этом рассказал председатель общественной организации рыбаков России "Рыбацкий комитет" Михаил Акатьев в беседе с 360.ru.

"С учетом того, что на рыбаке зимой достаточно много экипировки, я бы начинал, когда лед переходит за 10 сантиметров. Лед 11-12 сантиметров спокойно выдерживает меня в зимней экипировке", – заключил Акатьев.

И даже если лед уже кажется достаточно крепким, лучше не рисковать и дождаться его дальнейшего укрепления.

Ранее мы сообщали, что врач раскрыла, что на самом деле приводит к сахарному диабету.