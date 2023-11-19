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Врач объяснила, почему важно съедать по одной груше в день

Врач объяснила, почему важно съедать по одной груше в день Фото: freepik
Российский врач-диетолог Василиса Пономарева заявила, что груши могут помочь сбросить лишние килограммы, сообщает Zakon.kz

По информации МедикФорум, всего одна груша в день поможет похудеть.

"..о грушах, поскольку семечковые плоды не только содержат витамины и минералы, но и предотвращают ожирение. Вы хотите сбросить лишние килограммы, но у вас нет времени и желания на сложные или однообразные концепции похудения? Тогда вам следует включить в свой рацион груши", -  отметила Пономарева.

"Прежде всего, именно большое количество клетчатки помогает похудеть. Организму требуется много времени, чтобы переварить их, поэтому они обеспечивают длительное чувство сытости. Клетчатка также поддерживает постоянный уровень сахара в крови. Это предотвращает тягу к жирной пище и сладкому, а значит, вы сможете сэкономить немного калорий", - объяснила Пономарева.

Кроме того, груши содержат много калия, который регулирует водный баланс и уменьшает задержку воды. Витамин С стимулирует жировой обмен, благодаря чему калории сжигаются эффективно.

По словам диетолога, груши содержат 57 калорий на 100 граммов и являются очень легкими.

Лучше всего есть фрукты с фруктово-сладким вкусом в чистом виде. В таком состоянии груша содержит особенно большое количество питательных веществ. Но груши также являются полезным и полезным для фигуры блюдом, если их приготовить на пару, приготовить в виде пюре или добавить в кашу.

Ранее ученые назвали овощ-супергерой для обновления организма.

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