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Затяжная магнитная буря накрыла Землю: в чем ее необычность

Физик объяснил необычность предстоящих магнитных бурь Фото: pixabay
Начавшаяся неделя будет весьма неординарной с точки зрения геомагнитной активности. Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв рассказал Zakon.kz, в чем причина предстоящей затяжной серии магнитных бурь.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, почти каждый день магнитосфера планеты будет возбуждена, а четыре дня из семи будут отмечены магнитными бурями уровня G1. Эти дни – 20, 22, 24 и 25 ноября.

По пятибалльной шкале магнитных бурь уровень G1 – самый низкий. Тем не менее настораживает, что они не будут стихать всю неделю. Такое бывает редко.

Богачёв добавляет, что Земля входит в зону быстрого ветра и будет находиться в ней почти всю неделю.

"Сильных бурь это не должно создать, но магнитное поле станет довольно нестабильным на длительный срок, вероятно, вплоть до выходных".Сергей Богачёв

В продолжении он отметил, что нельзя исключать новые полярные сияния.

Кроме того, специалист дал ряд рекомендаций метеочувствительным людям.

"Можно посоветовать самые простые вещи: отдыхать, высыпаться, пить побольше воды. Не будем забывать, что огромное количество людей, особенно в больших городах, и так постоянно живут в условиях довольно сильного электромагнитного фона".Сергей Богачёв

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