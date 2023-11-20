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Внимание, солнечная атака: началась пятидневная магнитная буря

Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян Фото: pixabay
Астрофизики сообщили о высоком уровне активности Солнца и соответственно начале магнитной бури, которая может затянуться на несколько дней, передает Zakon.kz

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН утром 20 ноября начало магнитной бури.
Ее мощность будет соответствовать категории G1, то есть она будет слабой.

Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян

Фото: xras.ru

Геомагнитные штормы ожидаются также с 22 по 25 ноября, а затем 5 и 10 декабря.

Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян

Фото: xras.ru

Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, а также убрать из рациона кофе и алкоголь.

Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя.

Ранее магнитная буря обрушилась на Землю 19-20 октября. Ее появление спровоцировало гигантское пятно, появившееся на Солнце.

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