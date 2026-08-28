Как продлить работу смартфона: названы функции, которые можно отключить

Некоторые встроенные функции Google на Android-смартфонах можно отключить, чтобы снизить расход аккумулятора и продлить время работы устройства, сообщает Zakon.kz.

Большинство сервисов Google действительно необходимы для нормальной работы смартфона, однако некоторые функции постоянно работают в фоне и бесполезно расходуют ресурсы. Об этом пишет MakeUseOf.

В частности, специалисты советуют обратить внимание на функцию "Сейчас играет". Она непрерывно анализирует окружающие звуки, чтобы автоматически определять звучащую поблизости музыку. Из-за постоянной работы в фоновом режиме опция дополнительно разряжает аккумулятор.

Еще один способ сократить энергопотребление – отключить автоматическое распознавание фразы "Привет, Google". В этом случае устройству не придется постоянно держать микрофон активным в ожидании голосовой команды.

Кроме того, эксперты рекомендуют проверить настройки геолокации. В Google Maps можно отключить постоянное отслеживание перемещений, а другим приложениям запретить доступ к местоположению, оставив его только нужным сервисам – например, навигаторам.

Точечная настройка Android поможет уменьшить фоновую активность смартфона и заметно продлить время его автономной работы.

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