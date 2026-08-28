#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.3
538.07
5.41
Советы

Как продлить работу смартфона: названы функции, которые можно отключить

функции смартфона, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:51 Фото: magnific
Некоторые встроенные функции Google на Android-смартфонах можно отключить, чтобы снизить расход аккумулятора и продлить время работы устройства, сообщает Zakon.kz.

Большинство сервисов Google действительно необходимы для нормальной работы смартфона, однако некоторые функции постоянно работают в фоне и бесполезно расходуют ресурсы. Об этом пишет MakeUseOf.

В частности, специалисты советуют обратить внимание на функцию "Сейчас играет". Она непрерывно анализирует окружающие звуки, чтобы автоматически определять звучащую поблизости музыку. Из-за постоянной работы в фоновом режиме опция дополнительно разряжает аккумулятор.

Еще один способ сократить энергопотребление – отключить автоматическое распознавание фразы "Привет, Google". В этом случае устройству не придется постоянно держать микрофон активным в ожидании голосовой команды.

Кроме того, эксперты рекомендуют проверить настройки геолокации. В Google Maps можно отключить постоянное отслеживание перемещений, а другим приложениям запретить доступ к местоположению, оставив его только нужным сервисам – например, навигаторам.

Точечная настройка Android поможет уменьшить фоновую активность смартфона и заметно продлить время его автономной работы.

Ранее мы сообщали, как вернуть к жизни старый компьютер с помощью простых шагов, о чем рассказал эксперт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
07:58, 01 февраля 2026
Некоторые модели смартфонов Android уличили в шпионаже за их владельцами
Как продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты
17:10, 20 ноября 2023
Как продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты
Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети
00:51, 25 августа 2026
Раскрыт простой способ продлить работу смартфона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Руслан Мадиев перед поединком
19:19, Сегодня
Мадиев дважды отправил в нокдаун Агаева и одержал победу на вечере бокса в Астане
Кирилл Ляпунов перед товарищеским матчем
18:41, Сегодня
"Барыс" по буллитам уступил клубу ВХЛ на турнире в Санкт-Петербурге
Ислам Махачев перед боем в UFC
18:23, Сегодня
Волкановски ответил на предложение Махачева приехать в Дагестан
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
17:50, Сегодня
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: