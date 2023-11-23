Рекомендации начинающему руководителю

Руководителями не рождаются, ими становятся. Эту истину должен помнить каждый, кто идет на повышение. Важно не забывать, из какой среды ты вышел, и стремиться стать настоящим лидером, способным повести за собой коллектив и вдохновлять на новые свершения.

С чего же начать свою деятельность начинающему руководителю и как не наделать ошибок, которые помешают дальнейшему продвижению или сплочению коллектива, эффективному его функционированию?

Обязанности начинающего руководителя

В большинстве случаев руководителем становится человек, который еще вчера был рядовым членом коллектива. Перед ним возникает непростая задача – правильно выстроить отношения, добиться уважения и эффективной работы новых подчиненных. Не стоит сразу кардинально менять устои и правила, переход от статуса рядового работника к начальнику должен быть постепенным. Другой вариант – приход в новую компанию или формирующееся подразделение. В любой из ситуаций молодой начальник должен четко понимать свои обязанности. К основным из них относят:

подбор персонала и помощь в адаптации новичков. Это особенно важно, если формируется новая команда из незнакомых между собой. Первое время происходит процесс приглядывания и притирания, выяснения личных качеств, которые полезны для работы и взаимодействия;

обучение и развитие имеющихся навыков отдельных членов коллектива, отдела. Это позволит усилить команду и повысить эффективность труда;

правильную постановку задач, которые будут способствовать эффективной реализации бизнес-целей и улучшению показателей;

контроль выполнения заданий. Это важно для поддержания дисциплины и ответственного подхода к работе всех подчиненных;

повышение командного духа сплоченности коллектива;

отчетность перед вышестоящим начальством, подготовку необходимой сводной документации.

Распространенные ошибки

Лучше учиться на чужих оплошностях, чем совершать свои. Вступая в руководящую должность, рекомендуется изучить опыт предшественников. Также нелишним будет почитать наставления ведущих топ-менеджеров и успешных в бизнесе людей. Во многих подобных трудах выделяют следующие наиболее распространенные ошибки начинающего руководителя:

тотальный контроль. Не стоит пытаться объять необъятное. Важно не то, как подчиненные справляются с каждым отдельным этапом установленного плана, а конечный результат. Постоянное вмешательство со стороны начальника в рядовые вопросы раздражает и отвлекает. Это приводит к снижению эффективности труда;

отстраненность. Зачастую не чувствующий полной уверенности в своих силах начинающий руководитель дистанцируется от коллектива. От этого страдают взаимоотношения, и начальник может превратиться в изгоя;

отсутствие прозрачности. Если не делиться с подчиненными важной информацией, удачами или промахами отдела либо компании в целом, то они не будут видеть всей картины, что позволило бы им трудиться эффективнее и понимать свою значимую роль в функционировании слаженного бизнес-механизма;

отсутствие обратной связи. Как правило, начинающий руководитель или боится критиковать, чтобы не накалять отношения в коллективе, или не видит в этом смысла. Однако адекватный сотрудник способен выслушать и принять к сведению профессиональные замечания. Кроме того, обратная связь позволяет выстроить конструктивные рабочие отношения.

Полезные советы

Получив повышение, молодой начальник становится похожим на взволнованного первоклассника. Вроде и все азы известны, и что ждет впереди, понятно, но все же тревожно. Ведь хочется показать себя с лучшей стороны, стать авторитетом и надежным наставником. Чтобы не наделать ошибок и уверенно двигаться к поставленной цели, предлагаем несколько советов начинающему руководителю.

Отпуск перед вступлением в должность

Небольшая передышка очень важна. В это время можно собраться с мыслями, переоценить ситуацию перехода в новый статус, выстроить конкретный план действий. Для визуализации мыслей и целей можно воспользоваться бумагой и ручкой: старомодно, но действенно. Следует для себя четко ответить на вопросы: кем предстоит управлять, какие ресурсы имеются для реализации задач, как мотивировать подчиненных для улучшения их показателей? Только полное понимание, как управлять коллективом, позволит стать отличным лидером и оправдать доверие высшего руководства.

Создание команды

Еще на этапе вступления в должность важно осознать, что предстоит руководство коллективом, а не отдельными личностями. Чтобы достичь успеха, важно сформировать настоящую команду. В этом случае каждый человек будет дополнять остальных и вносить в работу свою посильную лепту. Однако нужно заранее знать, кто и на что способен. Правильное распределение обязанностей, делегирование посильных задач – это значимая составляющая успешного и эффективного руководства. Не менее важно умение предотвращать или быстро устранять назревающие конфликты и проблемы.

Демократический стиль руководства

Он предполагает возможность коллективного решения поставленной задачи. Каждый сотрудник выдвигает предложения для эффективного результата. В дискуссиях находится ответ и создается план действий. Роль начальника сводится к контролю исполнения. Он не отдает жестких приказов, готов выслушивать предложения и поощрять инициативу. Как показывает практика, такая модель поведения обеспечивает максимальную результативность и комфортный микроклимат. Каждый сотрудник отдела или подразделения видит свою значимость и готов работать с высокой отдачей.

Правильное общение

Коммуникация позволяет правильно выстроить диалог, улучшить взаимоотношение и понимание между руководством и подчиненными. Ведь трудно эффективно работать, если нет четкого понимания задач, верности взятого направления или разбора возникших недочетов. Однако важно подобрать правильный тон общения. Не стоит слишком выделять одних и преувеличивать достоинства других. Лучше изначально поддерживать со всеми равные деловые отношения. Для создания хорошего микроклимата в коллективе нельзя допускать фривольного обращения или разговаривать с подчиненными на повышенных тонах. Важна толерантность и уважение к профессиональным качествам сотрудников.

Четкая постановка задач и контроль их выполнения

Эффективная работа подчиненных невозможна без конкретики. Многие рекомендации начинающим руководителям указывают на необходимость научиться четко формулировать задания. Это способствует быстрому и правильному их выполнению. Не менее важно контролировать выполнение задачи. Для этого лучше определить конкретные сроки. Так сотрудник будет знать, сколько времени ему отведено, и не будет излишне переживать. При таком подходе формируется ответственное отношение к работе.

Правильная мотивация

Это важная составляющая правильного и эффективного управления. Начальнику любого ранга следует запомнить простое правило: хвалить нужно при всех (причем желательно регулярно), а ругать – наедине. Это способствует повышению доверия и уважения к руководителю. Еще один важный момент – правильный подход. Ведь для одних очень важна возможность проявить себя, а другим нужна четкая формулировка конкретной задачи.

Делегирование

Некоторые молодые начальники считают, что они сами знают, как лучше, им кажется, что проще и быстрее сделать самому, чем объяснять подчиненным. Однако это полностью неверная позиция. Не нужно пытаться все тянуть на себе или чрезмерно опекать сотрудников. Это может указывать на недоверие к их профессиональным качествам. Правильно распределенные обязанности позволяют снизить личную загруженность, улучшают взаимоотношения в коллективе, ведут к повышению инициативности сотрудников. Возможность проявить себя – отличная мотивация.

Заключение

Чтобы стать настоящим лидером, начинающему руководителю нужно знать не только основы эффективного менеджмента и отлично разбираться в делах и тематике отдела. Ему следует заранее продумать порядок своих действий, принимать взвешенные и ответственные решения, позаботиться о сплочении коллектива, хорошем взаимодействии всех его членов. Необходимо всегда помнить, что начальник – это не тиран и не самодур. Если подчеркнуть свой профессионализм и ответственность, то это поспособствует хорошему отношению подчиненных.