Онколог предупредил мужчин об опасных сигналах организма

Большинство симптомов рака мочевого пузыря могут маскироваться под менее опасные заболевания, из-за чего пациенты месяцами откладывают обследование. Онколог предупредил, к каким изменениям в организме стоит прислушаться, передает Zakon.kz.

Онколог, онкоуролог Александр Сысоев предупредил, что большинство симптомов рака мочевого пузыря могут маскироваться под другие заболевания. Его признаки врач 25 мая 2026 года перечислил в разговоре с "Лентой.ру".

"Кровь в моче и болезненные ощущения в пояснице люди нередко соотносят с камнями в почках, откладывая обследование на неопределенное время. Между тем, кровь в моче – один из наиболее значимых признаков, который требует полноценного обследования, чтобы исключить онкологический процесс", – отметил доктор.

Кроме того, при раке мочевого пузыря могут возникать учащенное мочеиспускание, рези и дискомфорт внизу живота. Многие списывают эти симптомы на цистит, подчеркнул онколог.

Он добавил, что у мужчин рак мочевого пузыря может маскироваться под простатит или аденому простаты.

"Многие мужчины месяцами, а иногда и годами живут с нарушениями мочеиспускания, считая их возрастной нормой или временной проблемой. Они привыкают к дискомфорту и откладывают обследование. Но опасность в том, что под такой, на первый взгляд, привычной симптоматикой может скрываться рак мочевого пузыря", – отметил Сысоев.

Ранее смертельно опасные реакции организма на алкоголь назвал эксперт.