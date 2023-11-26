Любовный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи представили любовный гороскоп для представителей всех знаков зодиака на воскресенье, 26 ноября. Кому из знаков улыбнется удача в любви, кому придется поговорить со своим спутником жизни, читайте на Zakon.kz.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня звезды рекомендуют Овну заняться пересмотром своих основных планов и целей. Похоже, в его любовную стратегию вкралась какая-то ошибка, и пока он ее не найдет, его отношения с любимым человеком будут оставаться непрочными. Овну сегодня стоит посмотреть со стороны на все, что он делает и к чему стремится. Достаточно сменить лишь некоторые приоритеты, чтобы все стало развиваться совсем по-другому, в нужном ему русле.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня день склоняет Тельца к тому, чтобы побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Даже если в его отношениях с любимым человеком все идет замечательно, сегодня Телец может испытать странную тягу к одиночеству. Что ж, иногда просто необходимо прислушаться к своим потаенным мыслям в полной тишине. Это может оказаться полезным и для самого Тельца, и для его отношений.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня звезды позволяют Близнецам насладиться влиянием, которое они оказывают на противоположный пол. Их будет окружать атмосфера волшебства, любви и соблазна, делая Близнецов желанными и неотразимыми! Этой небесной магией Близнецы сегодня могут воспользоваться для достижения своих прагматичных целей: провести вечер с человеком, которого хотят очаровать, или завести новое романтическое знакомство.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня звезды советуют Раку быть честным перед собой и своим любимым человеком. Возможно, на сердце у Рака неспокойно из-за того, что он скрывает от своего партнера какую-то тайну? Это может быть даже самая невинная ложь, однако она способна исподволь отравить отношения. Сегодня у Рака есть шанс сделать такое необходимое признание. Не надо бояться – скорее всего, его любимый человек и так уже обо всем догадался.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды дают Льву возможность понять, как стать режиссером своей личной жизни, направив ее в нужное для себя русло. Рано или поздно рутина проникает даже в самые романтичные отношения, превращая их в привычку. Если Лев чувствует ее присутствие, ему стоит посвятить день борьбе со скукой. Возможно, ему с его любимым человеком надо начать одеваться по-новому? Завести новых друзей? Посетить новые места? Начав перемены сегодня, Лев удивится, как мало ему надо, чтобы встряхнуться.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня звезды склоняют Деву к тому, чтобы как следует поразмышлять о себе и своих любовных отношениях. Ей стоит попробовать окинуть взглядом свою жизнь и решить, что именно в ней не нравится и что она хотела бы изменить. Только поняв и сформулировав причины своего недовольства, Дева сможет избавиться от него и двигаться дальше. Когда Дева скинет со своих плеч груз, который давит на них сегодня, ее ждет новый этап, новые встречи и новая любовь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды призывают Весы найти со своим любимым человеком общий язык, несмотря на все разногласия! Возможно, их раздражают в партнере взгляды на жизнь, привычки, манера одеваться или выражать свои мысли. Но неужели Весы хотели бы, чтобы партнер во всем был их полной копией, как клон? Если нет, пусть его "непохожесть" будет для Весов не поводом поворчать, а источником любви и вдохновения. Только тогда им будет со своей второй половинкой по-настоящему хорошо.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня в любви Скорпиону придется побыть альтруистом! Безусловно, всем нам хочется, чтобы нас понимали, подстраиваясь под наши потребности и запросы, однако иногда неплохо и самим проявить заботу и гибкость по отношению к своему партнеру. Так что Скорпиону надо забыть на сегодня о том, чего он хочет. Лучше подумать, чего хотел бы его любимый человек, и от чистого сердца преподнести ему романтический сюрприз, которого он заслуживает.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрельцу может прийти в голову ценная идея, которой ему стоит поделиться со своим любимым человеком. Чего бы ни касалось это откровение – того, куда поехать отдыхать, какое платье купить или на какой день назначить свадьбу – Стрелец может быть уверен, что сегодня его партнер способен принять его идеи благосклонно, и может быть, даже разделит его энтузиазм. Так что Стрельцу надо пользоваться моментом и ковать железо пока горячо – то есть, пока партнер не передумал.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня звезды обещают помочь Козерогу в осуществлении его грандиозных планов – но только лишь в том случае, если он возьмется за них не в одиночку. Как известно, одна голова хорошо, а две лучше, так что Козерогу стоит поделиться задуманным со своим любимым человеком. Если сегодня партнер будет готов оказать Козерогу любую поддержку, вместе они обязательно добьются успеха.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею вместе со своим любимым человеком не мешает заняться финансами. Романтика романтикой, но жизнь заставляет хотя бы иногда спускаться с небес на землю, чтобы решать вопросы материального плана. Сегодня как раз такой день, когда Водолею имеет смысл поговорить с партнером об общих доходах и расходах. Иначе, пустив бюджет на самотек, он рискует в самом ближайшем будущем обзавестись целым комплексом неприятных проблем.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам следует быть особенно внимательными по отношению к своему любимому человеку. Вполне возможно, тот, кто им дорог, нуждается в помощи Рыб, однако по каким-то причинам не хочет (или не может) сказать об этом прямо. Чтобы прочесть его невысказанную просьбу, Рыбам сегодня следует проявить всю чуткость, на которую они способны. И обращать внимание не только на то, что сказано вслух, но и на то, что осталось между строчек.