Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 31 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей личной жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня день, когда достаточно лишь небольшого толчка, чтобы отношения Овна с его любимым человеком вышли на новый уровень. Звезды говорят, что и сам Овен, и его избранник уже созрели для этого, однако если события не форсировать, они вряд ли произойдут сами по себе в ближайшие дни. Так что Овен смело может брать инициативу в свои руки, особо не усердствуя при этом: даже маленький шаг сегодня может послужить катализатором процесса и волшебным образом многое изменить.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу следует быть готовым к тому, чтобы в отношениях с любимым человеком встать на защиту своих личных интересов. Увы, но даже в самых доверительных и искренних отношениях существует та грань, за которую партнеру нельзя заходить. Сегодня избранник Тельца может либо случайно нарушить эту границу, либо же сделать это специально – только для того, чтобы понять, как далеко ему позволят зайти.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам в любви не мешает побыть оптимистом – даже если для этого, как им кажется, нет никаких причин. Судьба так устроена, что если думать о ней лучше, чем есть, она нередко с готовностью идет навстречу. Сегодня у Близнецов именно такой день, когда, настроившись на позитив, они привлекут его в свою жизнь. Вообразив прекрасное свидание или счастливый, страстный роман, Близнецы сами напишут сценарий своих отношений.



Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня в общении с любимым человеком Раку необходимо жестко гнуть свою линию и стоять на своем. Даже если обычно Рак предпочитает соглашаться со своим избранником, когда тот неправ, сегодня есть смысл сделать исключение. Разве он обязан все время делать вид, что все нормально, и идти на компромиссы? Сегодня, набравшись смелости, Рак способен высказать свои претензии прямо в лицо – возможно, это станет для его партнера большим откровением.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в любви Льву просто необходимо преодолеть свой страх потерпеть неудачу, ведь этот страх – единственное, что может ему помешать. День склоняет его к тому, чтобы не ждать у моря погоды, а делать решительные шаги навстречу своему счастью. Если Лев сегодня промедлит, поддавшись сомнениям, то впоследствии будет еще долго жалеть. Так что долой условности и неуверенность в себе – момент благоприятный, действуйте!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева может неожиданно приревновать своего любимого человека к его прошлым отношениям. Возможно, причиной тому послужат воспоминания, а может быть, судьба столкнет Деву с кем-то из бывших партнеров избранника. Прежде чем позволить ревности испортить сегодняшний день, Деве необходимо вспомнить, что прошлое есть и у нее самой. Именно благодаря прошлым ошибкам Дева и ее партнер стали такими, как есть, встретились и полюбили друг друга.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня звезды советуют Весам задуматься над тем, почему они не могут полностью раскрыться перед своим любимым человеком. Зачем пытаться строить из себя кого-то другого – неужели Весы думают, что их избранник не сможет полюбить их такими, какие они есть? Сегодня Весам стоит сбросить свою маску супермена, показав любимому человеку свое настоящее лицо – пусть и не идеальное, но зато искреннее и настоящее.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион не будет настроен флиртовать и вообще вести себя легкомысленно. Если он хочет завести знакомство с таким настроем, единственный выход для него – найти человека столь же серьезного. Звезды обещают Скорпиону, что сегодня степенные разговоры о политике, науке или искусстве вполне способны зажечь между собеседниками искру романтического интереса. А со временем, возможно, и перерасти в настоящую страсть.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня у Стрельца будет повод задуматься над тем, что он привлекает в свою личную жизнь определенный тип людей. Самому же Стрельцу, как ему кажется, по вкусу тип совершенно другой. У этой загадки может быть два решения. Возможно, с людьми «не его типа» Стрелец просто не стесняется быть собой? А может быть, все еще проще, и на самом деле идеал Стрельца находится прямо у него перед носом… Просто сам Стрелец еще не догадывается о том, что это и есть идеал.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня, даже если Козерог занят делами, ему стоит отложить их на потом и вообще хотя бы на денек забыть слово «работа». Это день прекрасных романтических переживаний, однако, если Козерог будет занят другим, он этого так и не заметит. Так что распустите волосы, ослабьте галстук или расстегните пару верхних пуговиц на блузке. Кокетничайте, стреляйте глазами, флиртуйте! Сегодня Козерог может позволить себе это в любой обстановке – даже на рабочем месте.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня для Водолея и его любимого человека настало время заняться выяснением вопросов, которые они отложили на потом. Отложили по разным причинам: возможно, были не готовы, а может быть, их отношения на тот момент не достигли необходимого уровня. Так или иначе, сегодня Водолей и его избранник могут, наконец, поговорить о том, что их по-настоящему волнует, – без страха, что их не поймут или что их слова будут встречены в штыки.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня в делах любовных Рыбам необходимо вспомнить о карме – великом законе причин и следствий. Согласно этому закону, ничто в мире не происходит просто так, и сегодняшняя ситуация вокруг Рыб – всего лишь результат их конкретных действий, мыслей и слов. Если же Рыбы желают что-то изменить в своей личной жизни, им надо воспитывать не людей вокруг, а себя самих. Это непросто, зато результат будет поистине грандиозным!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.