Назван опасный ингредиент самого новогоднего салата

Самый новогодний салат "Оливье" – это блюдо, которое готовит к праздничному столу 90 процентов семей. Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко рассказала Zakon.kz, что, если его приготовить немного и иначе, он будет не столь вреден.

По словам специалиста, без заправки и с куриной грудкой получается вполне себе хороший расклад по соотношению калорий, белков, жиров и углеводов.

"Калорийность порции (200 грамм) такого салата получается 147. Содержание белков – 13,3 грамма, жиров – 2,6 грамма, углеводов – 17,3 грамма. Но все портит майонез! Если им заправить "Оливье" из расчета 250 грамм соуса на 1 килограмм нарезанных овощей и мяса, то вполне себе полезное белково-углеводное блюдо превращается в гремучую смесь с большим содержанием жиров и углеводов". Юлия Зинченко

Врач, как сказано в публикации "АиФ", настоятельно рекомендует, что майонез следует заменить нежирным несладким йогуртом.

Сколько калорий в классическом салате "Оливье"

Порция (200 грамм) салата с отварными картофелем, морковью, яйцами, горошком, вареной колбасой, солеными огурцами, заправленная майонезом, имеет следующую пищевую ценность:

калории – 457.

углеводы – 18,8 грамма.

жиры – 36 грамм.

белки – 13,5 грамма.

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