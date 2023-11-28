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Когда "переобувать" авто?

Когда переобувать авто? Фото: pixabay
Когда речь заходит о подготовке автомобиля к зимнему сезону, в первую очередь автовладельцам рекомендуют позаботиться о своей безопасности.

О том, как подготовить машину к зиме и когда лучше менять резину, редакции Zakon.kz рассказали автоэкcперты.

При какой температуре менять шины

По словам Ирины Мирбаевой, специалиста шинно-сервисного центра, переобуваться нужно, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +5 и -8°С, так как у летних и зимних шин разный температурный режим работы.

"У летних шин состав резиновой смеси работает только в плюсовую погоду. Когда температура воздуха опускается ниже, чем +4°С, состав резиновой смеси "дубеет" и шина перестает работать. То есть в экстренной ситуации машина просто не сможет вовремя остановиться или не тронуться с места. Зимние шины рассчитаны на работу в минусовую температуру и начинают работать при +8°С и ниже. По составу они мягкие и благодаря этому свойству имеют сцепление на обледенелых, мокрых и сухих дорожных покрытиях зимой". Ирина Мирбаева

Как отмечает специалист по шинам, не рекомендуется эксплуатировать зимние шины летом, так как они очень быстро изнашиваются. Кроме того, остановиться на таких шинах в экстренной ситуации сложно, так как состав резиновой смеси в жару не работает и теряет сцепление.

Чем различаются шипованные шины и липучки

Сейчас рынок предлагает большое количество шин и моделей разных фирм, говорит Ирина. Чтобы сделать правильный выбор, специалист рекомендует опираться на то, в каких условиях вы будете больше всего ездить. К примеру, шипованные шины лучше всего эксплуатировать по обледенелому и заснеженному дорожному покрытию. Потому что контроль в таких условиях гораздо выше.

У шипованных шин есть несколько недостатков:

  1. повышенный уровень шума;
  2. на мокром и сухом асфальте тормозной путь гораздо дольше.
"Что касается фрикционных шин (липучки), они хуже ведут себя на обледенелой дороге, во всех остальных условиях это отличный выбор", – говорит Ирина Мирбаева.

При покупке шин специалист всегда рекомендует обращаться за консультацией к квалифицированному персоналу, озвучив свои потребности и ожидания.

Автоэксперт Госман Делегатов отмечает, что у шин на шипах хорошая сцепка с асфальтом, а у липучек более мягкая и бесшумная резина.

Эксперты отмечают, что при выборе бренда нужно обратить внимание на то, как давно фирма существует на рынке. Дает ли компания гарантии и на что она распространяется. Также при выборе шин нужно обращать внимание на год выпуска, производство и на протектор шин. Пятилетняя резина замерзает зимой и не держит дорогу.

Список вещей, которые нужно проверить, чтобы подготовленным встретить холода.

  • Полная диагностика автомобиля, а именно – проверить ходовую часть, сделать электронную диагностику, проверить аккумулятор и осветительные приборы.
  • Обратить внимание на стеклоочистители и при необходимости заменить, проверка спецжидкостей, при похолодании обязательно залить в омыватель лобового стекла незамерзающую жидкость.
  • Проверить отопительную систему.
  • Проверить наличие аварийного знака и щетки для очистки снега.

При подготовке машины к зиме автоэксперт рекомендует также заменить масло в двигателе, антифриз и установить автозавод.

"Каждому водителю зимой желательно иметь прикуриватель и буксировочный трос. Плюс можно установить дополнительный обогреватель двигателя 220 Вт для прогрева охлаждающей жидкости".Госман Делегатов

Ранее Zakon.kz сообщал о том, когда по закону необходимо менять резину

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