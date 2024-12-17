Магнитная буря обрушилась на Землю

На Землю 17 декабря 2024 года обрушилась магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), фиксируется приход к Земле части вещества крупного протуберанца, выброшенного с Солнца 15 декабря. Согласно расчетам, основная его масса должна была пройти мимо Земли, но край все же зацепил планету.

"Фронт выброса пришел к Земле примерно в 6 утра по московскому времени. Около 1,5 часов назад был локальный пик воздействия, который вызвал короткую магнитную бурю, на данный момент закончившуюся. В настоящее время солнечная плазма все еще находится в окрестностях планеты, в связи с чем в течение дня возможны новые локальные всплески. Сильных бурь не прогнозируется. Событие по прогнозу должно закончиться часов через пять-шесть", – отметили эксперты.

Фото: xras.ru

Ранее ученые предупредили о том, что вскоре Землю может поразить "солнечный шторм". По мнению доктора Натали Кривовой из Института Макса Планка, Земля находится на грани разрушительной супервспышки, которая может вывести из строя системы связи и сбить спутники с орбиты.