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Наука и технологии

Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря обрушилась на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:38 Фото: xras.ru
На Землю 17 декабря 2024 года обрушилась магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), фиксируется приход к Земле части вещества крупного протуберанца, выброшенного с Солнца 15 декабря. Согласно расчетам, основная его масса должна была пройти мимо Земли, но край все же зацепил планету.

"Фронт выброса пришел к Земле примерно в 6 утра по московскому времени. Около 1,5 часов назад был локальный пик воздействия, который вызвал короткую магнитную бурю, на данный момент закончившуюся. В настоящее время солнечная плазма все еще находится в окрестностях планеты, в связи с чем в течение дня возможны новые локальные всплески. Сильных бурь не прогнозируется. Событие по прогнозу должно закончиться часов через пять-шесть", – отметили эксперты.

Магнитная буря обрушилась на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:38

Фото: xras.ru

Ранее ученые предупредили о том, что вскоре Землю может поразить "солнечный шторм". По мнению доктора Натали Кривовой из Института Макса Планка, Земля находится на грани разрушительной супервспышки, которая может вывести из строя системы связи и сбить спутники с орбиты.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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