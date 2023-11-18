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Советы метеозависимым на время магнитной бури дал врач

Парень Фото: pixabay
Магнитная буря накроет землю в период с 22 по 26 ноября. Врач рассказал, какие изменения в свой график следует внести метеозависимым людям, сообщает Zakon.kz.

Страдающим метеозависимостью следует перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок, отказаться от кофе, жареного и мучного, приводят "РИА Новости" слова медика Андрея Тяжельникова.

Также облегчить дискомфорт поможет включение в рацион большого количества зелени, овощей и фруктов.

"Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания", - сообщил врач.

Вместе с тем людям с повышенным давлением он посоветовал снизить потребление соли, а с низким - начинать день с полноценного завтрака.

Согласно прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения, 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера планеты останется возбужденной и неспокойной.

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