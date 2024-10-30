Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как снизить вред от никотина в курилках

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 01:18 Фото: pixabay
Ученые иранского Университета Хормозгана провели исследование и выяснили, что социальная дистанция в курилках смягчает вред пассивного курения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Physics of Fluids, специалисты поместили в комнату подогреваемые и не подогреваемые манекены, которые имитировали курильщиков. Они "выдыхали" сигаретный дым через рот и нос, а ученые отслеживали поток частиц никотина.

Согласно результатам исследования, что на более теплых манекенах осаждалось больше части никотина. При этом близость к системе вентиляции не всегда уменьшала воздействие никотина на курильщиков, так как волна воздуха из вентиляции каждый раз была разной.

Потому эксперты советуют курильщикам выбирать пустые места в комнатах для курения, чтобы тепло тел других людей не приводило к осаждению на них никотина. Это уменьшит вред пассивного курения и для курильщиков, и для других людей.

Резюмируя опыт, ученые заявили, что исследование поможет улучшить системы вентиляции в комнатах для курения в аэропортах.

Ранее сообщалось, как в Новой Зеландии снижают вред от курения.

Читайте также

Фастфуд
Американский школьник ослеп из-за фастфуда
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Новый штамм вируса оспы обезьян зафиксировали в Великобритании
Новый штамм вируса оспы обезьян зафиксировали в Великобритании
Елена Беляева
Иран 2024 год Наука Исследования Курение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: