Как безопасно и эффективно похудеть за три недели
В TikTok она отметила, что придерживаясь предложенной ею диеты необходимо съедать ежедневно не менее 90 гр. белка, 30 гр. клетчатки и 50 гр. полезных жиров. Эффективность такого рациона, говорит диетолог, объясняется балансом полезных веществ, которые позволяют чувствовать насыщение, но при этом не препятствуют процессу сжигания жира. Кроме того, Кассис заявила, что эта диета помогает улучшить метаболизм и сбалансировать уровень сахара в крови.
Основными продуктами для диеты "90-30-50" специалистка назвала творог, яйца, куриное мясо, чернику, цветную капусту, рыбу и бобовые.
"Прелесть метода в том, что можно похудеть и не ограничивать себя в еде", – заявила Кассис.
Она утверждает, что заметный эффект от такого питания появится уже через три недели.
Ранее ученые выяснили, что бобовые способствуют похудению.
Материалы новостного
характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения
посоветуйтесь со специалистом.