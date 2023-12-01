Как безопасно и эффективно похудеть за три недели

Диетолог Кортни Кассис утверждает, что так называемая диета "90-30-50" поможет безопасно избавиться от лишних килограммов за три недели, сообщает Zakon.kz.

В TikTok она отметила, что придерживаясь предложенной ею диеты необходимо съедать ежедневно не менее 90 гр. белка, 30 гр. клетчатки и 50 гр. полезных жиров. Эффективность такого рациона, говорит диетолог, объясняется балансом полезных веществ, которые позволяют чувствовать насыщение, но при этом не препятствуют процессу сжигания жира. Кроме того, Кассис заявила, что эта диета помогает улучшить метаболизм и сбалансировать уровень сахара в крови.

Основными продуктами для диеты "90-30-50" специалистка назвала творог, яйца, куриное мясо, чернику, цветную капусту, рыбу и бобовые.

"Прелесть метода в том, что можно похудеть и не ограничивать себя в еде", – заявила Кассис.

Она утверждает, что заметный эффект от такого питания появится уже через три недели.

Ранее ученые выяснили, что бобовые способствуют похудению.