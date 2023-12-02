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Только польза: лайфхаки для новогодних салатов

Только польза: лайфхаки для новогодних салатов Фото: pixabay
Российский диетолог Маргарита Королева рассказала о нехитрых приемах, которые помогут сделать новогодние салаты полезными для здоровья и избежать продуктов, плохо влияющих на организм, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог отметила, что к приближающемуся Новому году необходимо готовится заранее. Чтобы избежать плачевных последствий новогоднего застолья, достаточно соблюдать всего три простых правила при приготовлении салатов, пишет OSNMedia.

"Нет" магазинному майонезу

Купленный майонез может содержать пальмовое масло, которое прошло обработку высокими температурами и водородными ионами. Это делает его "чужеродным" для человеческого организма.В частности, в составе пальмового масла содержатся трансжиры, употребление которых связано с повышением рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, майонез из магазина содержит большое количество соли, добавила она.

Альтернативой магазинному майонезу станут домашние соусы, которые не требуют больших затрат при приготовлении и имеют нехитрый состав.

Отказ от колбасы

Традиционный салат "Оливье", который становится главной закуской в Новый год, также можно сделать более здоровым, заменив всего лишь пару ингредиентов, говорит специалист по питанию.

"Вместо колбасы можно воспользоваться мясом птицы: курицей или индейкой. Тем, у кого есть возможность купить морепродукты – можно воспользоваться крабовым мясом. Вместо солёного огурца можно положить свежий огурец. Даже вместо картофеля для людей, у которых есть метаболические проблемы – например, сахарный диабет или инсулинорезистентность – можно класть топинамбур". Маргарита Королева

Продуманное меню

Помимо прочего, Королева посоветовала заранее продумать кулинарный "репертуар" празднования Нового года с учетом предпочтений членов семьи и возможных гостей. Иначе стол придется накрывать "стихийно", и некоторые продукты, попавшие на него, могут оказаться не очень полезными.

Ранее российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о полезных свойствах самого новогоднего фрукта, мандарина.

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