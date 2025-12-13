Назван максимально допустимый размер порции новогоднего салата

Российский диетолог Наталья Денисова рассказала, какова предельно допустимая в новогодний вечер порция салатов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Газете.Ru" старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Наталья Денисова, в новогоднюю ночь лучше всего ограничиться 100-150 граммами "Сельди под шубой" и таким же количеством "Оливье".

Эксперт отметила, что "Сельдь под шубой" выступает удачным сочетанием рыбы и овощей. По словам диетолога, доля рыбы в рационе россиян не превышает 2%. Этот продукт богат йодом и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

"Однако в салате "Сельдь под шубой" используется соленая рыба. Соль имеет свойство откладываться в организме, вызывая атеросклероз, заболевания печени и почек. Также соль вымывает из организма кальций, а его недостаток приводит к проблемам с суставами. Задержка жидкости в организме – еще один негативный эффект при чрезмерном употреблении соли. Он может провоцировать подъем артериального давления", – предупредила специалист.

Врач уточнила: в случае с салатом "Сельдь под шубой" полезной будет порция 100-150 граммов. Также за праздничным столом не стоит превышать это значение при потреблении "Оливье" – майонез в составе блюда содержит много калорий и жиров.

Врач добавила, что в Новый год людям без проблем со здоровьем необязательно полностью отказываться от шампанского. Однако женщинам рекомендуется потреблять не более 200 миллилитров, а мужчинам – не более 300.

"Выбирать нужно брют или сухие вина – в них меньше сахара. Пить шампанское рекомендуется после еды, так как напиток газированный, быстро всасывается в кровь и мгновенно может вызвать опьянение. Добавление льда в шампанское снизит концентрацию алкоголя и замедлит его всасывание", – добавила эксперт.

