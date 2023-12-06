Топ-5 рецептов домашнего печенья
На этот случай Zakon.kz собрал для вас рецепты печенья, которое можно приготовить в домашних условиях.
Творожное печенье
Ингредиенты:
- Творог – 200 грамм
- Яйца – 2 шт.
- Масло сливочное – 100 грамм
- Пшеничная мука – 2 стакана
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
- Сахар – 4 столовые ложки
Способ приготовления:
Возьмем глубокую чашку и миксером взбиваем в ней яйца и сахар. Затем добавляем творог с растопленным маслом и перемешиваем состав. Далее засыпаем муку и разрыхлитель и тщательно перемешиваем. Готовое тесто ставим в холодильник на 30 минут. Достаем тесто и раскатываем тонким слоем. Можно нарезать печенье железными формочками или круглым стаканом. Выкладываем на пергаментную бумагу. Выпекаем десерт 20 минут при температуре 180 градусов.
Кокосовое печенье
Ингредиенты:
- Кокосовая стружка – половина стакана
- Яйца – 2 шт.
- Масло сливочное – 100 грамм
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
- Сахар – 4 столовые ложки
Способ приготовления:
Первым делом тщательно взбиваем сливочное масло, яйца и сахар миксером, чтобы они были воздушные. Затем добавляем коксовую стружку и разрыхлитель, размешиваем и ставим в холодильник на час. Делаем небольшие формы и выпекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Имбирное печенье
Это печенье отлично подойдет к Новому году, пряный аромат создаст особую праздничную атмосферу дома.
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – стакан
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 грамм
- Имбирь и гвоздика – по ½ чайной ложки
- Корица и какао – по 1 чайной ложке
- Мед – 1 столовая ложка
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Способ приготовления:
Размешиваем сахар и сливочное масло, добавляем специи и яйцо. Полученную консистенцию взбиваем миксером и добавляем мед и муку. После ставим тесто в холодильник на 1,5 часа. Когда оно настоится, раскатываем тонким слоем и нарезаем специальными железными формочками. Выпекать нужно 8-10 минут. Также печенье можно украсить кондитерским кремом.
Овсяно-банановое печенье
Овсяное печенье в домашних условиях легко и быстро готовится, также оно содержит в себе много полезных веществ. Его можно разнообразить, добавив изюм, творог или банан. Десерт отлично подходит для тех, кто придерживается здорового питания.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – половина стакана, 100 грамм
- Сливочное масло – 50 грамм
- Сахар – 1 ст. ложка
- Банан – 2 шт.
- Ванилин ¼ чайной ложки
Способ приготовления:
Бананы размягчаем вилкой до состояния пюре. Затем измельчаем в блендере овсяные хлопья, чтобы получилась мелкая крошка. Полученные два состава перемешиваем, добавляя ванилин, разрыхлитель и масло. Тщательно перемешав, выпекаем в духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Песочное печенье
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Маргарин – 100 грамм
- Сахар – 5 столовых ложек
- Мука – стакан
Способ приготовления:
Взбиваем яйца с сахаром, затем заливаем растопленный маргарин. Засыпаем муку и перемешиваем, чтобы получилась густая консистенция. Выдавливаем печенье на противень и выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Предлагаем сохранить рецепт домашнего печенья в духовке в
закладках и использовать, когда захочется чего-то сладкого. Все десерты лучше
выпекать на пергаментной бумаге, это поможет пропекаться более равномерно.
Иногда можно креативить и добавлять орехи, специи, шоколад и разноцветные
присыпки. Если оформить печенье декором, оно станет еще аппетитнее.