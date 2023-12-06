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Топ-5 рецептов домашнего печенья

Топ-5 рецептов домашнего печенья Фото: pexels
Чем порадовать себя и близких, пока за окном тоскливая погода? Один из способов – приготовить домашнее ароматное печенье, для этого потребуются самые простые ингредиенты. При этом не нужно иметь специальные навыки кондитера, всего лишь 20-30 минут вашего времени.

На этот случай Zakon.kz собрал для вас рецепты печенья, которое можно приготовить в домашних условиях.

Творожное печенье

Ингредиенты:

  • Творог – 200 грамм
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло сливочное – 100 грамм
  • Пшеничная мука – 2 стакана
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • Сахар – 4 столовые ложки

Способ приготовления:

Возьмем глубокую чашку и миксером взбиваем в ней яйца и сахар. Затем добавляем творог с растопленным маслом и перемешиваем состав. Далее засыпаем муку и разрыхлитель и тщательно перемешиваем. Готовое тесто ставим в холодильник на 30 минут. Достаем тесто и раскатываем тонким слоем. Можно нарезать печенье железными формочками или круглым стаканом. Выкладываем на пергаментную бумагу. Выпекаем десерт 20 минут при температуре 180 градусов.

Кокосовое печенье

Ингредиенты:

  • Кокосовая стружка – половина стакана
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло сливочное – 100 грамм
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • Сахар – 4 столовые ложки

Способ приготовления:

Первым делом тщательно взбиваем сливочное масло, яйца и сахар миксером, чтобы они были воздушные. Затем добавляем коксовую стружку и разрыхлитель, размешиваем и ставим в холодильник на час. Делаем небольшие формы и выпекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Имбирное печенье

Это печенье отлично подойдет к Новому году, пряный аромат создаст особую праздничную атмосферу дома.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – стакан
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 100 грамм
  • Имбирь и гвоздика – по ½ чайной ложки
  • Корица и какао – по 1 чайной ложке
  • Мед – 1 столовая ложка
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Размешиваем сахар и сливочное масло, добавляем специи и яйцо. Полученную консистенцию взбиваем миксером и добавляем мед и муку. После ставим тесто в холодильник на 1,5 часа. Когда оно настоится, раскатываем тонким слоем и нарезаем специальными железными формочками. Выпекать нужно 8-10 минут. Также печенье можно украсить кондитерским кремом.

Овсяно-банановое печенье

Овсяное печенье в домашних условиях легко и быстро готовится, также оно содержит в себе много полезных веществ. Его можно разнообразить, добавив изюм, творог или банан. Десерт отлично подходит для тех, кто придерживается здорового питания.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – половина стакана, 100 грамм
  • Сливочное масло – 50 грамм
  • Сахар – 1 ст. ложка
  • Банан – 2 шт.
  • Ванилин ¼ чайной ложки

Способ приготовления:

Бананы размягчаем вилкой до состояния пюре. Затем измельчаем в блендере овсяные хлопья, чтобы получилась мелкая крошка. Полученные два состава перемешиваем, добавляя ванилин, разрыхлитель и  масло. Тщательно перемешав, выпекаем в духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Песочное печенье

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Маргарин – 100 грамм
  • Сахар – 5 столовых ложек
  • Мука – стакан

Способ приготовления:

Взбиваем яйца с сахаром, затем заливаем растопленный маргарин. Засыпаем муку и перемешиваем, чтобы получилась густая консистенция. Выдавливаем печенье на противень и выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Предлагаем сохранить рецепт домашнего печенья в духовке в закладках и использовать, когда захочется чего-то сладкого. Все десерты лучше выпекать на пергаментной бумаге, это поможет пропекаться более равномерно. Иногда можно креативить и добавлять орехи, специи, шоколад и разноцветные присыпки. Если оформить печенье декором, оно станет еще аппетитнее.

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